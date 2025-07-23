Среда, 23 Июля 2025 15:59

АрмИнфо. В Минобороны Армении отреагировали на публикации в СМИ о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Гегаркуникской области с участием армейских "Уралов".

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян отметил, что военнослужащие были обследованы в медицинском центре в результате ДТП, произошедшего сегодня в Гегаркуникской области с участием транспортных средств Министерства обороны. "Никто из них не госпитализирован, их жизни ничего не угрожает", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Ранее стало известно, что утром 23 июля в Гегаркуникской области произошло крупное ДТП. На автодороге Севан-Мартуни столкнулись Ford Transit и два армейских грузовика "Урал". В результате столкновения Ford Transit оказался зажат между двумя "Уралами". Четверо военнослужащих доставлены в Севанский медицинский центр.