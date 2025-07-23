Среда, 23 Июля 2025 14:47

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении подала апелляционную жалобу на решение суда о досрочном освобождении пожизненно заключенного убийцы Мгера Енокяна.

Как сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос ОТА, апелляционная жалоба уже принята к производству. Согласно СМИ, ранее Енокян был отпущен на условно- досрочное освобождение (УДО) после 29 лет заключения.

Напомним, что он обвинялся в жестоком убийстве своего однокурсника Иосифа Агаджанова вместе со своим другом, студентом сельскохозяйственного института Арамом Арутюняном. Изначально 29 ноября 1996 года Енокян был приговорен к смертной казни, однако в 2003 году, после отмены смертной казни в Армении, его наказание было заменено на пожизненное заключение. Енокян настаивает на своей невиновности в совершении убийства. Он неоднократно бежал с места своего заключения. И не покаялся за содеянное.