Среда, 23 Июля 2025 14:21

АрмИнфо. Научно-аналитический фонд "Гегард" направил заявление-протест, в связи с публикацией в международном научном журнале "Кавказ и мир", издающемся в Грузии, более десятка статей, которые являются политически мотивированными и имеют ярко выраженную антиармянскую направленность.

Как сообщает пресс-служба фонда, в заявлении содержится призыв к грузинским коллегам осудить подобную практику и прекратить её. Также фонд требует от редакции издания провести беспристрастное расследование, чтобы в будущем избежать публикаций подобного рода. В этой связи в "Гегард" обратили внимание, что главный редактор журнала Гурам Мархулия сотрудничает с организацией "Община Западного Азербайджана", созданной властями Азербайджана, и является почетным членом этой структуры.

"Публикации не только не имеют научной ценности, но и содержат откровенные фальсификации, и выражают враждебное отношение к Республике Армения и армянам. Мы обращаем внимание наших грузинских коллег и ответственных за сферу науки лиц на статьи, которые выходят в издании, позиционирующем себя как научное. На фоне многовековой армяно-грузинской дружбы и глубоких историко-культурных связей вызывает недоумение, что в дружественной Грузии допускаются публикации, разжигающие враждебное отношение к армянам и Армении", - подчеркивается в сообщении.

В частности, согласно источнику, в опубликованных статьях воспроизводятся ряд азербайджанских нарративов и территориальных притязаний к Армении, а армяне обвиняются в "геноциде евреев" без каких-либо аргументов и доказательств. Кроме того, авторы используют несуществующий термин "Khaikans", применяемый исключительно азербайджанцами, наряду с этнонимом "Armenians".

"В одной из статей Армения квалифицируется как отсталая страна, а армяне обвиняются в разжигании сепаратизма в Грузии и его поддержке. Также отрицается факт Геноцида армян, утверждается, что армяне создали миф о геноциде, и опровергается автохтонность армян на их исторической родине", - отмечается в заявлении.

Заявление-протест было направлено в Национальный научный фонд имени Шота Руставели Грузии, Академию наук Грузии, Сухумский государственный университет (действующий в Тбилиси) и Институт истории Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили.