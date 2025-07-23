Среда, 23 Июля 2025 14:14

АрмИнфо. Сопредседатели Армянской ассамблеи Америки Оскар Татосян и Талин Якубян направили письмо госсекретарю США Марко Рубио с призывом содействовать освобождению всех армянских заложников, удерживаемых Азербайджаном, включая политическое руководство Нагорного Карабаха (Арцаха), и обеспечить право на возвращение арцахского народа.

Как сообщает пресс-служба Ассамблеи, данное заявление было направлено учитывая заявления президента Дональда Трампа от 15 июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, в которых он предположил, что мир между Арменией и Азербайджаном может быть достижим.

В письме подчёркивается, что "право на возвращение и культурное выживание" армян Арцаха остается нерешённым, и содержится призыв к Соединённым Штатам "выступать за справедливое и честное урегулирование, которое включает безопасное, добровольное и достойное возвращение".

Кроме того, в письме подчёркивается, что "всеобъемлющий прочный мир должен включать надёжные гарантии безопасности для Республики Армения, включая полный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении, а также чёткие последствия за нарушение любого соглашения".

В заключение сопредседатели подчеркнули важность "продвижения региональной стабильности, прав человека и укрепления связей между США и Арменией в сфере экономического развития и безопасности".

Письмо госсекретарю Рубио последовало за письмом сопредседателя президенту Трампу, направленным ранее в этом году, в котором также содержался призыв к немедленному освобождению армянских заложников, предоставлению надежных гарантий безопасности армянскому народу, применению суровых мер в случае нарушения Азербайджаном мирного соглашения, а также гарантии основополагающего права на возвращение для армян Арцаха.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.