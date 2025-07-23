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 Среда, 23 Июля 2025 14:03
Марианна Мкртчян

Пашинян согласен уступить регион Армении Соединенным Штатам - Periodista Digital

Пашинян согласен уступить регион Армении Соединенным Штатам - Periodista Digital

АрмИнфо.  Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласен уступить регион Армении Соединенным Штатам, утверждает издание Periodista Digital (Испания).

Periodista Digital пишет, что в нынешнем геополитическом контексте многие акторы французского политического мира отмечают тенденцию со стороны Армении под руководством Никола Пашиняна к дистанцированию от России в сторону Европейского союза, а точнее, Франции.

"Важно отметить, что это восприятие ошибочно. На самом деле Пашинян вовсе не позиционирует себя как "европейского" политического деятеля. Фактически он является марионеткой в руках Госдепартамента США и турецкого правительства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Благодаря представителям армянской диаспоры во Франции, пожелавшим остаться анонимными и задействовавшим свои связи в правительстве Республики Армения, нашей редакции удалось получить конфиденциальный документ под названием "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора через мост Трампа". По нашим данным, этот текст уже получил одобрение в Армении, Азербайджане и США", - отмечает издание.

Меморандум предусматривает реализацию проекта "Двусторонний региональный экономический коридор и оборонные ворота Трампа". Этот 42-километровый транспортный коридор пройдет через Сюникскую область Республики Армения.

"Этот коридор соединяет Азербайджан с Нахиджеванским анклавом, стратегическим регионом, расположенным между границами Армении и Ирана. Создание этого коридора было одним из главных требований Азербайджана к Армении после войны 2020 года и потери Арменией Нагорного Карабаха. Армения предприняла усилия, чтобы не допустить создания коридора, поскольку это означало бы потерю значительной части армянской территории", - пишет далее Periodista Digital.

В меморандуме, предоставленном армянской диаспоре, говорится, что Армения сохраняет суверенитет над Сюникской областью. Однако уточняется, что транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию.

"Распределение доходов от использования коридора отражает основополагающие интересы данного соглашения. Американская управляющая компания получит 40% дохода, а Армения - только 30%. Таким образом, Армения лишается своей территории как минимум на 99 лет.

Стоит отметить, что меморандум предусматривает размещение на территории Армении значительного контингента США. По имеющейся информации, это будут не регулярные войска США, а американская частная военная компания. Эта ЧВК, численность которой в настоящее время оценивается в 1000 бойцов, будет отвечать за обеспечение безопасности вдоль транспортного коридора", - далее пишет источник.

Издание добавляет, что использование частных военных компаний для оккупации слабых стран - не новая инициатива США. Организации, формально не связанные с вооружёнными силами США, внедрили строгие меры контроля в отношении местного населения в Ираке, Афганистане и других регионах, представляющих стратегический интерес для Соединённых Штатов. Такой подход позволил Соединённым Штатам избежать ответственности за человеческие потери и не учитывать гибель сотрудников ЧВК как собственные военные потери.

"Согласно условиям меморандума, ЧВК сохраняет особую позицию по обеспечению безопасности вдоль транспортного коридора и уполномочена применять силу "для сохранения целостности коридора".

Одного лишь ввода американских войск на территорию Армении достаточно, чтобы сделать подписание Николом Пашиняном меморандума национальным предательством с точки зрения армян как внутри Армении, так и во всем мире. Фактически Армения вынуждена отказаться от значительной части своей суверенной территории, которую она передает под контроль и управление вооруженных сил США, и согласиться на реализацию крупного проекта для Азербайджана и Турции без какой-либо компенсации", - далее говорится в статье.

"Очевидно, что основными бенефициарами реализации положений меморандума станут США и Турция. Хотя выгоды для Турции можно рассматривать как экономические, Соединенные Штаты в рамках своих стратегических интересов в первую очередь стремятся установить жесткий контроль над границей между Арменией и Ираном.

Поначалу границу будут контролировать солдаты без тяжёлого вооружения. Но для армии это будет означать сокращение дистанции между Ираном и Соединёнными Штатами, главным врагом Исламской Республики. Это грозит разжечь крупную войну в регионе, простирающемся от Средиземноморья до Южного Кавказа.

Армяно-американский меморандум - катастрофа для Армении. Он лишает её всякого суверенитета. Американская оккупация не решит проблем этой маленькой страны. От неё выиграют только США и Турция.

Европа также проиграет с Арменией. Эта страна оккупирована спецназом, действующим под прикрытием Америки. Поэтому она не может стать партнёром ни Евросоюза, ни Франции", - далее пишет издание.

Источник уверен, что для Франции значительное усиление присутствия США в Армении и фактический контроль над страной посредством американских сил станет серьёзной дипломатической неудачей.

"Очевидно, что запуск проекта "Мост Трамп" сразу же сделает участие Франции в Минской группе ОБСЕ ненужным. Фактически, США создают совершенно новую политическую ситуацию, в которой Армения оказывается лишенной права голоса, а Франция лишена возможности защищать свои интересы в регионе", - подытожило издание. 

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