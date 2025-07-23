Среда, 23 Июля 2025 13:18

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху ас- Сиси по случаю национального праздника страны - Дня Революции.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, в послании говорится: <От всего сердца поздравляю Вас и народ Египта с национальным праздником Арабской Республики Египет - Днем Революции.

С удовлетворением констатирую, что состоявшиеся в последние годы официальные визиты на высоком уровне придали новый импульс активизации межгосударственного диалога. Уверен, что ожидаемые в этом году межгосударственные мероприятия будут способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях между нашими странами и укреплению экономических связей.

Армения внимательно следит и поддерживает посреднические усилия Египта, направленные на установление мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Египта - мира и процветания>.