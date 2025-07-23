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АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении требует конфискации недвижимости и денежных средств у судьи Самвела Марданяна.
Как сообщает надзорный орган, Антикоррупционный суд принял к рассмотрению очередной иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения.
В частности, ведомство требует конфисковатьу судьи Самвела Марданяна, его супруги и сына в пользу Республики Армения: 3 объекта недвижимости, 1 транспортное средства, около 203 миллионов драмов - суммы остатка незаконных доходов и денежных средств, перечисленных добросовестным третьим лицам, не подкрепленных законными доходами.
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|Глава Минздрава анонсировала инициацию коллективного иска против архиепископа Баграта
|Генпрокуратура Армении требует конфискации недвижимости и денежных средств у судьи Самвела Марданяна
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|Экс-госминистр Арцаха отреагировал на пост Трампа с видео выступления Алиева в оккупированном Шуши
|Партия "Зартонк" подала два отдельных сообщения о преступлениях в Генпрокуратуру в связи с действиями Пашиняна
|Посольство США выступило с разъяснением о сроке нахождения в стране
|Левон Тер-Петросян указал путь разрешения внутриполитического кризиса
|Мгер Григорян и Кристина Квинн обсудили разблокировку региональных коммуникаций
|Глава МОНКС посетила благотворительный фонд Ставроса Ниархоса в Афинах
|Эксперт: "Суверенный" Алиев начал войну и блокаду, чтобы дать британцам возможность получить доступ к месторождению Арцаха
|Мака Бочоришвили: Грузия внимательно следит за продолжающимся диалогом между Азербайджаном и Арменией
|Глава делегации МККК в Армении провела переговоры с чиновниками администрации Сюника
|Спикер парламента НКР высоко оценил принятую Палатой представителей Бельгии резолюцию по Арцаху
|Свекровь экс-мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян обвиняется в отмывании денег
|Армянский политолог назвал необоснованными утверждения Алиева о пропускной способности маршрута через Сюник
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|В Армении 6% респондентов не имеют денег для покупки еды, еще 16% могут позволить себе еду, но не одежду - опрос
|Опрос IRI: 49% респондентов в Армении считают ошибочным курс страны, еще 61 % не верит ни одному политическому деятелю в стране
|IRI: Национальная безопасность и пограничные вопросы - ключевые вопросы для армянского общества
|Армен Геворкян и члены его семьи приглашены в Управление по изъятию незаконно приобретенного имущества генпрокуратуры
|Защита архиепископа Баграта Галстаняна намерена подать в суд порядка 100 исков по фактам клеветы
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|Мнение: Нападки властей на Церковь и Католика - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания от судьбоносных для Армении вопросов
|Архиепископ Баграт подал в суд на ряд правластных политических деятелей, в том числе и Анаит Аванесян и Ваагна Алексаняна
|В Первопрестольном Святом Эчмиадзине отреагировали на слова Пашиняна об организации митинга в центре Вагаршапата
|Во имя возвращения поэта в кино: Арутюна Хачатряна наградили "Талером Параджанова" за вклад в мировой кинематограф
|Омбудсмен Армении и представитель ВОЗ обсудили перспективы развития сотрудничества
|Незаконно отчужденный парк Дома культуры села Кахцрашен был возвращён общине Арташат
|Кобахидзе на встрече с Саркисян подтвердил готовность правительства Грузии и далее содействовать диалогу между Ереваном и Баку
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