Среда, 23 Июля 2025 12:18

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении требует конфискации недвижимости и денежных средств у судьи Самвела Марданяна.

Как сообщает надзорный орган, Антикоррупционный суд принял к рассмотрению очередной иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения.

В частности, ведомство требует конфисковатьу судьи Самвела Марданяна, его супруги и сына в пользу Республики Армения: 3 объекта недвижимости, 1 транспортное средства, около 203 миллионов драмов - суммы остатка незаконных доходов и денежных средств, перечисленных добросовестным третьим лицам, не подкрепленных законными доходами.