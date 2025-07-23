Среда, 23 Июля 2025 11:01

АрмИнфо. Экс-госминистр Арцаха Артак Бегларян отреагировал на пост президента США Дональда Трампа с видео выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева в оккупированном Шуши.

В этом выступлении азербайджанский лидер выдвинул очередную порцию требований в отношении Армении и сыпался угрозами в случае невыполнения этих требований. Позже американский лидер поделился этим постом в своих социальных сетях, что вызвало дикий восторг в азербайджанской карманной прессе.

"Господин президент, с глубоким уважением я должен выразить своё сожаление и обеспокоенность в связи с Вашим решением опубликовать видео с участием Ильхама Алиева - одного из самых преступных и диктаторских лидеров нашего времени", написал Бегларян в Truth.

В этом ключе экс-арцахский чиновник обратил внимание Трампа на ряд важнейших фактов. Бегларян напомнил Трампу, что Алиев совершил геноцид и преступления против человечности в отношении коренного христианского армянского населения Арцаха (Нагорного Карабаха), что в сентябре 2023 года вылилось в насильственное изгнание более 100 000 человек - процесс, который широко признаётся как этническая чистка.

"23 октября 2024 года Вы лично назвали эти действия "этнической чисткой" и "насильственным перемещением", пообещав работать над тем, чтобы это остановить. Учитывая это, кого Вы считаете виновным в этих преступлениях, если не того самого человека, чьё видео Вы сейчас распространяете? Алиев подвергает пыткам армянских гражданских лиц и пленных - лишь за их этническую и религиозную принадлежность, что задокументировано независимыми международными организациями. Это не политические обвинения, а подтверждённые нарушения прав человека", - заметил он.

Бегларян добавил, что именно по распоряжению Алиева были разрушены, осквернены и обезображены десятки армянских церквей и памятников - это очевидная кампания по стиранию многовекового христианского армянского наследия региона.

Экс-чиновник констатировал, что Алиев публично заявлял, что азербайджанская молодёжь должна ненавидеть армян.

"Он построил уродливый "парк трофеев", высмеивающий погибших армянских солдат, и институционализировал антиармянскую ненависть в школах и общественном дискурсе. Его силы оккупировали не только Арцах, но и суверенные территории Армении, при этом открыто угрожая новой агрессией против мирного демократического соседа.

26 октября 2020 года Алиев пообещал прекращение огня Вашей администрации - но нарушил его уже через несколько часов, подорвав Ваши усилия по достижению мира в ходе Вашей президентской кампании. Речь, которую Вы опубликовали, была произнесена в оккупированном Шуши - одном из самых священных и исторически значимых армянских городов Арцаха. В течение десятилетий представители США и администрации признавали право его народа на самоопределение в рамках Нагорного Карабаха, включая Шуши", - заметил далее Бегларян.

"Как один из жертв геноцида, совершённого Алиевым, и как голос моего изгнанного народа, я с уважением призываю Вас: не придавайте легитимности диктатору, который причинил неизмеримые страдания и разрушения древнему христианскому народу.

Вместо этого мы просим Вас сдержать собственные обещания - помочь остановить насилие и этническую чистку. Наш народ продолжает надеяться, что Соединённые Штаты и Вы лично будете на стороне справедливости, свободы и правды.

Мы просим Вас поддержать: безопасное, достойное и устойчивое возвращение нашего народа на родину; защиту наших религиозных и культурных памятников, находящихся под угрозой; освобождение армянских заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах; и искоренение государственной ненависти и фашистской риторики в Азербайджане.

Пожалуйста, не позволяйте риторике "мира" от диктатора затмить реальную и продолжающуюся трагедию нашего народа", - заключил Бегларян.