Среда, 23 Июля 2025 10:58

АрмИнфо. Генеральному прокурору Армении от Национально-христианской партии "Зартонк" были поданы два отдельных сообщения о преступлениях, совершенных действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Ара Зограбян.

По его словам, в первом сообщении внимание Генерального прокурора было обращено на обстоятельства, согласно которым Пашинян в своем личном аккаунте в Facebook открыто давал указания правоохранительным и судебным органам производить аресты, возбуждать уголовные дела и заключать под стражу высокопоставленных священнослужителей: архиепископа Баграта Галстаняна, архиепископа Микаэла Аджапаян, а также бизнесмена Самвела Карапетянана.

В партии считают, что Пашинян своими действиями нарушил законодательный, конституционный принцип разделения и баланса исполнительной и судебной властей, принцип законности, вмешался в осуществление правосудия, публично попрал презумпцию невиновности лиц.

"А парламент Армении в лице партии "Гражданский договор", вопреки своей конституционной функции контроля над исполнительной властью, приняло политику Пашиняна по свержению конституционного строя в Республике. В этом клюзе в законодательном органе было принято и обнародовано заявление, которое может оказать непосредственное влияние на решения следственных органов, уже подтверждая факт преступления, а также виновность лиц, в отношении которых ведется предварительное расследование", - заметили в политическое силе.

"Зартонк" констатировал, что государство в лице премьера и Национального Собрания в лице партии "Гражданский договор", открыто и

публично выражая своё предвзятое отношение к продолжающемуся уголовному производству, публично выдвигая обвинения, относящиеся к обстоятельствам, которые ещё подлежат доказыванию, руководят и непосредственно воздействуют на лиц с целью возбуждения уголовного преследования и заключения их под стражу.

"Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что представители этой власти во главе с Николом Пашиняном свергли конституционный строй, в том числе фактически приостановили действие конституционной нормы, гарантирующей разделение и баланс законодательной, исполнительной и судебной властей.

Вышеуказанные действия соответствуют деяниям, запрещённым ст. 329 (Публичные выступления, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение материалов или предметов с этой целью) и ст. 420 (Свержение конституционного строя) Уголовного кодекса Армении", - добавили в политической силе.

При этом во втором сообщении о преступлении внимание Генерального прокурора обращено на обстоятельства, согласно которым действия Пашиняна противоречат требованиям ряда законодательных норм страны.

В частности, в соответствии со ст. 18 Конституции Армении, Республика Армения признает исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, развитии его национальной культуры и сохранении национальной идентичности.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона "О взаимоотношениях Республики Армения и Армянской Апостольской Святой Церкви", Республика Армения признает самоуправление Армянской Апостольской Святой Церкви в пределах ее иерархии.

Более того, в соответствии с пунктом "б" ч. 1 ст. 17 закона "О свободе совести и религиозных организациях", Церковь Республики Армения отделена от государства. Согласно этому положению, государство: : не вмешивается в законную деятельность и внутреннюю жизнь церквей и религиозных организаций, запрещает деятельность любого государственного органа или лица, выполняющего свои функции в структуре церквей и религиозных организаций.

"Пашинян длительное время оказывает давление на Армянскую Апостольскую Святую Церковь, вмешиваясь в самоуправление Церкви, в её внутренние дела. Процесс замены Католикоса Всех Армян является прямым вмешательством в самоуправление Церкви.

Устав Армянской Апостольской Святой Церкви. Согласно п. 18, Католикос Всех Армян избирается пожизненно Национально-Церковным Собранием Армянской Апостольской Церкви в Первопрестольном Святом Эчмиадзине в соответствии с соответствующим уставом. Из вышеизложенных положений следует, что Католикос Всех Армян избирается пожизненно Национально-Церковным Собранием.

Следовательно, действуя против этого права Католикоса, Пашинян наносит ущерб интересам как Католикоса Всех Армян, так и Церкви, препятствуя её деятельности", - заметили в политической силе.

Партия также обратила внимание, что Церковь уже несколько раз меняла свои программы (включая собрания, встречи) из-за вышеупомянутого поведения Пашиняна.

Партия посчитала, что вышеупомянутые действия соответствуют ст. 209 (Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести или вероисповедания) и ст. 441 (Злоупотребление должностным лицом государственными или служебными полномочиями либо полученным в результате этого влиянием либо злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса Армении.