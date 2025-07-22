Вторник, 22 Июля 2025 20:56

АрмИнфо. При посещении США срок нахождения в стране устанавливается служащим Таможенной и пограничной службы в момент въезда в страну. С таким заявлением выступило посольство США в Армении.

Согласно заявлению диппредставительства, этот срок не связан со сроком действия визы.

Срок нахождения в США можно уточнить в любой момент, открыв форму I-94 (поле - admit until date) на странице i94.cbp.dhs.gov.