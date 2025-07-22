Вторник, 22 Июля 2025 20:52

АрмИнфо. Новая <блестящая идея> премьера Никола Пашиняня организовать мощный митинг на площади Вагаршапат (Эчмиадзин - ред.), прямо у Первопрестольной, силами своих единомышленников и сторонников, является сознательной провокацией направленной на подавление Церкви через толпу. С такой оценкой выступил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Ранее Пашинян анонсировал очередные шаги против Первопрестольного Св. Эчмиадзина и Католикоса Всех армян Гарегина II. Он призвал людей быть готовыми к <духовной встрече> на центральной площади Эчмиадзина.

<Неужели он (Пашинян) не понимает, что последователей Церкви гораздо больше, чем его сторонников? Конечно, понимает, но его цель - сокрушить эту самую силу, возможно, чтобы заслужить славу Нерона. Шаг Пашиняна неординарен и опасен, особенно с другой точки зрения. Главная задача любого правительства - обеспечить внутреннюю стабильность страны и безопасность народа. Между тем, все шаги правительства Армении направлены на подрыв стабильности и создание хаоса в стране>, - написал Тер-Петросян.

По словам первого президента республики, единственный способ противостоять внешним угрозам - обеспечить внутреннюю стабильность. Если это произойдет, угрозы, вызванные внешними факторами, немедленно снизятся, и конфликтующие стороны получат возможность начать двусторонние конструктивные переговоры. Для этого им необходимо немедленно прекратить взаимные оскорбительные высказывания и угрозы и, исходя из интересов Родины, попытаться достичь согласия даже по самым болезненным вопросам.

<Главная задача любого государства - обеспечить внутриполитическую стабильность страны, поскольку её противоположность - хаос. Потрясения обычно провоцируют оппозиционные политические силы, в то время как в Армении происходит прямо противоположное. Страдая от синдрома ханжества, Пашинян, как правило, сам накаляет обстановку.

На мой взгляд, отмена запланированного митинга в Вагаршапате и освобождение политзаключённых, в первую очередь архиепископов Баграта (Галстаняна) и Микаэла (Аджапахяна), а также Самвела Карапетяна (главы ГК <Ташир>), во многом способствовали бы устранению противостояния между противоборствующими силами или, по крайней мере, его смягчению. Сегодня это единственный способ снизить внутриполитическую напряжённость в Армении. Уверен, что это не только не навредит репутации Пашиняна, но, напротив, этот шаг, достойный государственного деятеля, будет оценен всеми армянами. Это окажет положительное влияние, особенно в плане ведения переговоров с внешними силами с более уверенной позиции. Также очевидно, что чем сложнее становится внутриполитическая ситуация в Армении, тем слабее становятся наши позиции в сфере внешних отношений>, - резюмировал первый президент РА Левон Тер-Петросян.