Вторник, 22 Июля 2025 18:38

АрмИнфо. Ереван. Вице-премьер-министр Мгер Григорян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединённых Штатов Америки в Республике Армения Кристину Квинн.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в ходе встречи собеседники обсудили региональные развития и обменялись мнениями о возможностях разблокировки коммуникаций в регионе.

Были также затронуты перспективы развития экономических отношений между двумя странами.