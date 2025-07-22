Вторник, 22 Июля 2025 18:24

АрмИнфо. В рамках официального визита в Грецию делегация, возглавляемая министром образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанной Андреасян, посетила фонд Ставроса Ниархоса, где встретилась с генеральным директором Димитрисом Протопсалту.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МОНКС, фонд Ставроса Ниархоса является одной из ведущих благотворительных организаций в мире. Он поддерживает проекты в сферах образования, культуры, социального обеспечения и здравоохранения, реализуемые более чем в 130 странах, способствуя развитию человеческого капитала.

В ходе встречи Димитрис Протопсалту представил министру текущие программы и возможности культурного центра фонда Ставроса Ниархоса (SNFCC), подчеркнув готовность к реализации совместных проектов с армянской стороной.

Стороны также обсудили направления возможного сотрудничества в области образования и культуры, включая программы обмена опытом и реализацию взаимовыгодных инициатив. В этом ключе глава МОНКС отметила, что армянская сторона открыта к изучению вариантов взаимодействия, которые могут способствовать отраслевому развитию.