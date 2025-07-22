Вторник, 22 Июля 2025 15:47

АрмИнфо. В связи с изменениями, внесенными в государственную жилищную программу для насильственно перемещенных арцахцев, была создана и уже функционирует межведомственная комиссия. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-служба Министерства труда и социальных вопросов Армении.

Как ранее сообщало АрмИнфо, комиссия будет заниматься изучением индивидуальных случаев заявителей, которые подали запрос на участие в жилищной программе, но не получили статус бенефициара. В Министерстве уточнили, что арцахцы могут обращаться в комиссию в течение двух месяцев после получения отказа.

В Минсоцтруда пояснили, что подать заявление могут лица, чьи данные отсутствуют в базе насильственно перемещенных лиц, зарегистрированных службой миграции и гражданства МВД РА, или в списках арцахцев, находящихся в Армении на 19 сентября 2023 года. Подать заявление могут также те, кто на указанную дату или на день подачи заявки имеет право собственности на жилье, принадлежащее на праве совместной или долевой собственности (с долей 50% и более), либо право на покупку, зарегистрированное в соответствии с законом "О государственной регистрации прав на имущество".

"Заявление необходимо подать через веб-сайт e-request.am или по адресу: Правительственный дом 3. Для подачи заявления необходимо указать название комиссии, полные ФИО заявителя, дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, номер социальной услуги, адрес фактического места жительства и контактный телефон", - добавили в ведомстве.

Далее в Министерстве обратили внимание, что к заявлению-жалобе следует приложить не менее двух документов, подтверждающих трудовую деятельность в государственных или частных структурах Арцаха, получение пенсий или других денежных выплат и их реализацию в НКР. Кроме того, эти документы должны свидетельствовать о пользовании образовательными и медицинскими услугами в течение не менее 12 месяцев до 27 сентября 2020 года, 12 декабря 2022 года или 19 сентября 2023 года, причем даты должны отличаться не менее чем на 6 месяцев.

"Также необходимо предоставить документы, разъясняющие обстоятельства приобретения права на покупку, зарегистрированного в соответствии с законом РА "О государственной регистрации прав на имущество", по состоянию на 19 сентября 2023 года и его отчуждения на день подачи заявления. При этом, заявления-жалобы, не соответствующие указанным требованиям, не будут рассмотрены комиссией ", - резюмировали в Минсоцтруда.

Напомним, что с июля соцподдержка для насильственно перемещенных арцахцев стала целевой. Вместе с тем, в условия жилищной госпрограммы для арцахцев в последнее время были внесены изменения, согласно которым в ближайшем будущем на участие в жилищной программе смогут подавать заявки арцахцы всех целевых групп, независимо от количества несовершеннолетних детей в семье и наличия лиц из других уязвимых групп. Кроме того, в правительстве заявили, что будет создана межведомственная комиссия, которая займется изучением индивидуальных случаев заявителей, подавших запрос на участие в жилищной программе, но не получивших статус бенефициара. Тем не менее, как сообщили в Совете по защите прав арцахцев, даже после некоторых изменений, на которые согласились в правительстве, тем не менее, самые важные предложения не были приняты по итогам переговоров.