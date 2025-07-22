Вторник, 22 Июля 2025 15:24

АрмИнфо. Во втором квартале 2025 года в Армении зафиксировано 36 случаев давления на журналистов, что на 11 случаев больше, чем в первом квартале того же года. Об этом 22 июля на пресс-конференции в Ереване, посвященной состоянию свободы слова в Армении и нарушениям прав журналистов и СМИ во втором квартале 2025 года, заявил председатель Комитета по защите свободы слова (КЗСС) Армении Ашот Меликян.

При этом он обратил внимание, что среди зафиксированных случаев два касаются физического насилия в отношении журналистов, осуществленного со стороны правоохранительных органов. "Тревожно, что в этом промежутке журналисты все больше подвергаются непристойному обращению, оскорблениям и угрозам. Более того, в политической среде это становится обычным явлением. Мы зафиксировали множество таких случаев, и большинство из них -17 случаев, было совершено представителями госорганов или высокопоставленными чиновниками, что также вызывает серьезную озабоченность", - подчеркнул Меликян.

Кроме того, председатель КЗСС указал на рост числа новых судебных исков: зарегистрировано 16 исков, все из которых касаются клеветы, что на три больше, чем в предыдущем квартале. "При этом стоит отметить, что 29 судебных дел за два квартала - это очень высокий показатель. Если эта тенденция продолжится, это будет тревожным сигналом. Международные организации не приветствуют подобные тенденции, особенно когда такие иски подаются должностными лицами", - обратил внимание Меликян.

Он также уточнил, что из 16 новых исков шесть были поданы представителями бизнес- среды, три - бывшими и нынешними государственными должностными лицами, два - политическими деятелями, два - представителями здравоохранения, два - гражданами и физическими лицами, и один - адвокатом.

Председатель комитета также обратил внимание на увеличение нарушений права на получение и распространение информации. По его словам, во втором квартале зафиксировано 39 случаев, что на 10 больше по сравнению с прошлым. Представляя данные, он обратил внимание, что в 11 случаях имели место безосновательные нарушения, в 7 случаях письменные запросы остались без ответа, 14 ответов были неполноценными, 1 ответ пришел с опозданием, 2 случая были безосновательно задержанными, и в 2 случаях ответ не касался сути вопроса.

"То есть, другими словами, все те же проблемы остаются актуальными. При получении ответа от госорганов журналисты сталкиваются с препятствиями, и в этом ключе изменения должны иметь место как на государственном уровне, так и в среде журналистов путем принятия определенных шагов", - подчеркнул председатель Комитета.

Меликян в этой связи подчеркнул, что медиа-среда Армении нуждается в оздоровлении, для чего необходимы изменения. Однако он с сожалением добавил, что пока не видит желания в этом направлении со стороны властей. Более того, на фоне предстоящих выборов в 2026 году Меликян считает, что ожидать улучшений не стоит.

"Пока не будет озвучен общественный запрос на эти изменения, не будет заявлено, что такая атмосфера недопустима, изменений не последует. И вот это самое требование может иметь даже большее влияние, чем закон", - считает председатель КЗСС.

Меликян также коснулся медиафорумов, прошедших в оккупированных Азербайджаном Шуши и Степанакерте. Он отметил, что по этому поводу международным организациям была направлена нота протеста из-за отсутствия осуждения таких форумов. При этом он пояснил, что цель этих мероприятий проста: они необходимы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву для поддержания своего имиджа на международной арене, учитывая, что во многих рейтингах Азербайджан занимает очень низкие позиции по свободе слова и СМИ. "В этом смысле мы напомнили, что из Азербайджана убегают журналисты, поскольку подвергаются преследованию, многие сидят в тюрьмах по надуманным обвинениям, и многое другое", - резюмировал председатель КЗСС.

Напомним, что в июле оккупационный азербайджанский режим провел 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в деарменизированном Степанакерте. А за год до этого в оккупированном арцахском городе Шуши алиевский режим организовал медиафорум, в котором приняли участие 150 иностранных представителей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиа-структуры.