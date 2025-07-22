Вторник, 22 Июля 2025 15:22

АрмИнфо. В Армении 50% респондентов считают, что у республики прекрасны отношения с Францией. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведённого Центром исследований Международного республиканского института (IRI).

Согласно опросу, еще 39% опрошенных назвали отношения с Францией скорее хорошими, 6% - скорее плохими, 2% - плохими, еще 3% затруднились ответить.

На втором месте, с кем у Армении хорошие отношения согласно опросу - Индия. Хорошими отношения с это страной считают 46% респондентов, 44% - скорее хорошими, 4% - скорее плохими, 2% - плохими, еще 4% затруднились ответить.

На третьей строчке расположился соседний Иран. Хорошими с этой страной отношения назвали 36% респондентов, 49% - скорее хорошими, 8%

- скорее плохими, 4% - плохими, еще 3% затруднились ответить.

С Евросоюзом хорошими отношения считают 19% респондентов, 54% - скорее хорошими, 14% - скорее плохими, 7% - плохими, еще 6% затруднились ответить. Замыкает пятерку Китай. С этой страной хорошими отношения назвали 19% респондентов, 54% - скорее хорошими, 11% - скорее плохими, 4% - плохими, еще 12% затруднились ответить

Хорошими отношения с США считают 14% респондентов, 55% - скорее хорошими, 18% - скорее плохими, 7% - плохими, еще 6% затруднились ответить. С соседней Грузией хорошими отношения назвали 15% респондентов, 52% - скорее хорошими, 23% - скорее плохими, 8% - плохими, еще 3% затруднились ответить.

На 8-ой строчке расположилась Украина. Хорошими с этой страной отношения назвали 5% респондентов, 38% - скорее хорошими, 27% - скорее плохими, 19% - плохими, еще 11% затруднились ответить.

Россия расположилась на 9-ой строчке с 8% показателями, еще 34% - скорее хорошими, 32% - скорее плохими, 24% - плохими, еще 2% затруднились ответить.

Наихудшие отношения у Армении согласно опросу с Азербайджаном, Израилем и Турцией.

Плохими отношения с Азербайджаном назвали 67% опрошенных, 16%- скорее плохими, 9% - скорее хорошими, 4% - хорошими, еще 4% затруднились сказать. С Израилем плохими отношения назвали 43% опрошенных, 25%- скорее плохими, 15% - скорее хорошими, 2% - хорошими, еще 15% затруднились сказать. С Турцией плохими отношения назвали 39% опрошенных, 26%- скорее плохими, 24% - скорее хорошими, 6% - хорошими, еще 5% затруднились сказать.

Примечательно, что согласно графикам, оценки отношений к РФ улучшились на 8 % по сравнению с сентябрем 2024 года, а к США и ЕС ухудшилось на 13% и 7% соответственно.

На уточнение, какое государство считает политическим партнером Армении 50% назвали Иран, на втором месте Франция - 48%, Индия -43%, США - 37%, Китай- 31%, ЕС - 28%, Грузия - 25% (5% назвали политугрозой). Примечательно, что Россию 45% опрошенных назвали политическим партнером, а еще 27% - политической угрозой. В Армении политической угрозой также считают Азербайджан - 87%, Турцию -79% и Израиль - 27%.

Опрос был проведён по инициативе Исследовательского центра IHR Survey и реализован компанией BREVIS (IPSC). Данные собирались методом телефонного интервью (CATI) в период с 16 по 26 июня 2025 года. Выборка состояла из 1505 граждан Республики Армения старше 18 лет и бывших жителей Нагорного Карабаха, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха и в настоящее время проживающих в Армении (имеющих или не имеющих гражданство). Полученная выборка была взвешена по возрасту, полу и месту жительства на основе данных Национальной статистической службы за 2023 год. Показатель целевого веса образования был рассчитан на основе данных переписи населения 2022 года (для лиц в возрасте 18 лет и старше) и среднего уровня образования обследованной выборки. Погрешность не превышает +2,5 процентных пункта для всей выборки. Уровень участия в опросе составляет 25%.