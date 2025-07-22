Вторник, 22 Июля 2025 14:15

АрмИнфо. Уличная лексика, заполонившая средства массовой информации и активно распространяющаяся среди населения, исходит от политической элиты: она начинается с высказываний премьер-министра Никола Пашиняна и заканчивается реакцией обычных пользователей социальных сетей, что делает эту лексику повседневной частью общения. Об этом 22 июля на пресс- конференции в Ереване, посвященной состоянию свободы слова в Армении и нарушениям прав журналистов и СМИ во втором квартале 2025 года, заявил председатель Комитета по защите свободы слова (КЗСС) Армении Ашот Меликян.

В этой связи он подчеркнул, что та лексика, которую себе позволяют премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян, является неприемлемым и заслуживает осуждения. "Я считаю, что первое лицо страны и его супруга должны быть более сдержанными и служить примером для общества, а не наоборот. Читая их комментарии, я сам испытываю стыд", - посетовал Меликян.

При этом председатель КЗСС с сожалением добавил, что премьер-министр в ответ на его публикацию в Фейсбук дал понять, что продолжит писать в том же духе. "Это прямой путь к деградации общества с точки зрения культуры общения", - обратил внимание Меликян.

В этом ключе он поддержал законодательные инициативы Министерства юстиции, подчеркивая важность того, чтобы дела о клевете и оскорблениях рассматривались не только в контексте СМИ, но и в отношении публикаций в социальных сетях. "С давних пор это контролируется только гражданским кодексом. Смысл этих изменений заключается в том, чтобы внедрить институт требования удаления: то есть, пострадавшая сторона сможет требовать удаления публикации, содержащей оскорбление или клевету, на основании решения суда", - пояснил председатель КЗСС.

Меликян при этом пояснил, что второй квартал 2025 года оказался довольно напряженным периодом из-за общественно-политической нестабильности в стране, связанной с якобы возможным переворотом и задержанием бизнесмена Самвела Карапетяна, а также архиепископов. В этом ключе он с сожалением отметил, что в условиях поляризации, когда существует четкое представление о том, с какой политической силой ассоциируется конкретное СМИ, общественный интерес в очередной раз ушел на задний план. В таких условиях, по его словам, у журналистов возникали трудности в реализацтт профессиональной деятельности в зависимости от того, к какому лагерю принадлежит конкретное СМИ.

"Так, оппозиционные журналисты сталкивались с трудностями в общении с депутатами правящей силы, и то же самое происходило с обратной стороны: СМИ, ассоциирующиеся с правящей силой, испытывали сложности при общении с оппозиционными депутатами", - добавил председатель КЗСС.