Вторник, 22 Июля 2025 14:01

АрмИнфо. В Армении 6% респондентов не имеют денег для покупки еды, еще 16% могут позволить себе еду, но не одежду. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведённого Центром исследований Международного республиканского института (IRI).

Согласно опросу, еще 52% отметили, что могут позволить себе купить еду и одежду, но недорогие вещи, такие как, к примеру, машина. 20% отметили, что могут приобрести машину, но не могут себе позволить приобрести квартиру или дачу и лишь 4% респондентов заявили, что могут позволить себе купить то, что хотят. Еще 2% затруднились ответить.

Кроме того, 96% опрошенных заявили, что они граждане Армении, 2% - беженцы из Арцаха. 97% респондентов отметили, что не состоят в какой-либо политической партии, 3% - заявили, что состоят.

Опрос был проведён по инициативе Исследовательского центра IHR Survey и реализован компанией BREVIS (IPSC). Данные собирались методом телефонного интервью (CATI) в период с 16 по 26 июня 2025 года. Выборка состояла из 1505 граждан Республики Армения старше 18 лет и бывших жителей Нагорного Карабаха, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха и в настоящее время проживающих в Армении (имеющих или не имеющих гражданство). Полученная выборка была взвешена по возрасту, полу и месту жительства на основе данных Национальной статистической службы за 2023 год. Показатель целевого веса образования был рассчитан на основе данных переписи населения 2022 года (для лиц в возрасте 18 лет и старше) и среднего уровня образования обследованной выборки. Погрешность не превышает +2,5 процентных пункта для всей выборки. Уровень участия в опросе составляет 25%.