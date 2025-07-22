Вторник, 22 Июля 2025 13:56

АрмИнфо. Почти половина респондентов в Армении считает, что страна движется не в том направлении. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведённого Центром исследований Международного республиканского института (IRI).

На уточнение, "Армения в целом движется в правильном направлении?" - 49% респондентов дали отрицательный ответ, еще 15% - затруднились

ответить и лишь 35% опрошенных уверены, что страна движется в правильном направлении.

Более того, 61 % респондентов не верит ни одному политическому деятелю в Армении, при этом 19% дали иные ответы, 10% затруднились ответить. 13% - верят действующему премьеру Армении Николу Пашиняну, 5% - главе МИД Армении Арарату Мирзояну, 4% - второму президенту Роберту Кочаряну, и по два 2% получи спикер парламента Ален Симонян и глава партии "Республика" Арам Саргсян.

При этом на вопрос, какой политической силе отдадите свой голос, если выборы пройдут в ближайшее воскресенье 28% опрошенных заявили,

что не примут участи в выборах, 22% - затруднились ответить, 17% - назвали правящую партию "Гражданский договор" во главе с Николом Пашиняном, 12% - заявили, что испортят бюллетень, 4% - блок "Армения", 2% - второго президента Роберта Кочаряна, 6% дали иной ответ и ряд политических сил получили по 1%.

При этом согласно показателям, за прошлый год партия Пашиняна потеряла 3% голосов, а блок Кочаряна набрал 2%.

Вместе с тем, в опросе наилучший рейтинг деятельности оказался у Вооруженных сил Армении. 43% довольные деятельность ВС, 29% - скорее довольны, 11%- скорее недовольны, 13 %- недовольны, 4% затруднились ответить. На втором месте находится Армянская Апостольская Церковь ее деятельностью полностью довольны 34% респондентов, еще 24% - скорее довольны, 11% - скорее недовольны, 24%- недовольны, еще 6% затруднились ответить. На третьем месте оказались областные муниципалитеты. Их деятельностью довольны 19% опрошенных, еще 37% - скорее довольны, 15%- скорее недовольны, 18%- недовольны, еще 11% - затруднились ответить.

Больше всего граждане не довольны работой парламента, которая замыкает список из 16 структур. Ее работой довольны лишь 7% опрошенных, еще 17% - скорее довольны, 18% скорее недовольны, 54% недовольны, 4%- затруднились ответить. В тройке "лузеров" также оказались суды и администрация президента. Работой судов довольны лишь 8% респондентов, 23% - скорее довольны, 22% - скорее недовольны, 30% - недовольны, еще 16% затруднились ответить. Деятельностью аппарата президента довольны 10% опрошенных, 22% - скорее довольны, 14%- скорее недовольны, 37% - недовольны, еще 17% - затруднились ответить. Аппарат премьера Армении расположилась на 9 строчке. Ее работой довольны 15% опрошенных, 23% - скорее довольны, 14%- скорее недовольны, 44% - недовольны, еще 4 % затруднились ответить.

На уточнение, какое самое большое достижение действующего правительства Армении за последние 6 месяцев 42% опрошенных заявили, что таких достижений нет, еще 22% - либо затруднились либо отказались отвечать, 16% -дали иные ответы, 11% - назвали дорожные реформы, 9%

- безопасность, обеспечение мира, 7% - реформы образования, ремонт школ, 5%- диверсификацию экономики, 4% - реформы в армии, 3% - борьбу с коррупцией, 2% - экономический рост.

На вопрос, какая самая большая ошибка действующего правительства последние 6 месяцев - 37% респондентов отказались/затруднились ответить, 33% - дали иной ответ, 8% - никаких ошибок нет, 14% - назвали неправильную внешнюю политику, 10% - неправильную кадровую политику, 9% - отсутствие региональной безопасности, 6% - кампанию против Армянской Церкви. 4% - отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией, 3% - низкий уровень образования, 3% - инфляция, рост внешнего долга, 3% - ослабление армии.

Опрос был проведён по инициативе Исследовательского центра IHR Survey и реализован компанией BREVIS (IPSC). Данные собирались методом телефонного интервью (CATI) в период с 16 по 26 июня 2025 года. Выборка состояла из 1505 граждан Республики Армения старше 18 лет и бывших жителей Нагорного Карабаха, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха и в настоящее время проживающих в Армении (имеющих или не имеющих гражданство). Полученная выборка была взвешена по возрасту, полу и месту жительства на основе данных Национальной статистической службы за 2023 год. Показатель целевого веса образования был рассчитан на основе данных переписи населения 2022 года (для лиц в возрасте 18 лет и старше) и среднего уровня образования обследованной выборки. Погрешность не превышает +2,5 процентных пункта для всей выборки. Уровень участия в опросе составляет 25%.