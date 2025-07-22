Вторник, 22 Июля 2025 13:32

АрмИнфо. Новый общенациональный опрос, проведённый Центром исследований Международного республиканского института (IRI), показывает, что безопасность и мир являются главными проблемами для армянской общественности.

На вопрос "С какими основными проблемами сталкивается Армения сегодня?" подавляющее большинство респондентов (35%) ответило: "Национальная безопасность и пограничные вопросы".

"Нет сомнений, что национальная безопасность и мир являются главными проблемами для граждан Армении", - заявил директор отдела Европы и Евразии IRI Стивен Никс.

47% респондентов поддерживают мирный договор, переговоры по которому ведутся с Азербайджаном. Кроме того, большинство респондентов (55%) удовлетворены программами социальной помощи правительства Армении для армян, вынужденно перемещённых из Нагорного Карабаха.

"Данные ясно показывают, что общественность положительно оценивает усилия правительства Пашиняна по оказанию помощи беженцам из Нагорного Карабаха", - отметил Никс.

Опрос также выявил признаки растущей политической апатии среди молодёжи: 37% молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет заявили, что не будут голосовать, если парламентские выборы состоятся в следующее воскресенье.

"Правительству необходимо приложить серьёзные усилия для вовлечения молодёжи в политический и избирательный процессы", - заключил Стивен Никс.