Arminfo.info


 Вторник, 22 Июля 2025 13:32
Марианна Мкртчян

IRI: Национальная безопасность и пограничные вопросы - ключевые вопросы для армянского общества

IRI: Национальная безопасность и пограничные вопросы - ключевые вопросы для армянского общества

АрмИнфо.  Новый общенациональный опрос, проведённый Центром исследований Международного республиканского института (IRI), показывает, что безопасность и мир являются главными проблемами для армянской общественности.

На вопрос "С какими основными проблемами сталкивается Армения сегодня?" подавляющее большинство респондентов (35%) ответило: "Национальная безопасность и пограничные вопросы".

"Нет сомнений, что национальная безопасность и мир являются главными проблемами для граждан Армении", - заявил директор отдела Европы и Евразии IRI Стивен Никс.

47% респондентов поддерживают мирный договор, переговоры по которому ведутся с Азербайджаном. Кроме того, большинство респондентов (55%) удовлетворены программами социальной помощи правительства Армении для армян, вынужденно перемещённых из Нагорного Карабаха.

"Данные ясно показывают, что общественность положительно оценивает усилия правительства Пашиняна по оказанию помощи беженцам из Нагорного Карабаха", - отметил Никс.

Опрос также выявил признаки растущей политической апатии среди молодёжи: 37% молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет заявили, что не будут голосовать, если парламентские выборы состоятся в следующее воскресенье.

"Правительству необходимо приложить серьёзные усилия для вовлечения молодёжи в политический и избирательный процессы", - заключил Стивен Никс.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Уличная лексика, заполонившая СМИ и население, исходит от Пашиняна и достойна осуждения - председатель КЗССУличная лексика, заполонившая СМИ и население, исходит от Пашиняна и достойна осуждения - председатель КЗСС
В Армении 6% респондентов не имеют денег для покупки еды, еще 16% могут позволить себе еду, но не одежду - опросВ Армении 6% респондентов не имеют денег для покупки еды, еще 16% могут позволить себе еду, но не одежду - опрос
Опрос IRI: 49% респондентов в Армении считают ошибочным курс страны, еще 61 % не верит ни одному политическому деятелю в странеОпрос IRI: 49% респондентов в Армении считают ошибочным курс страны, еще 61 % не верит ни одному политическому деятелю в стране
IRI: Национальная безопасность и пограничные вопросы - ключевые вопросы для армянского обществаIRI: Национальная безопасность и пограничные вопросы - ключевые вопросы для армянского общества
Армен Геворкян и члены его семьи приглашены в Управление по изъятию незаконно приобретенного имущества генпрокуратурыАрмен Геворкян и члены его семьи приглашены в Управление по изъятию незаконно приобретенного имущества генпрокуратуры
Защита архиепископа Баграта Галстаняна намерена подать в суд порядка 100 исков по фактам клеветыЗащита архиепископа Баграта Галстаняна намерена подать в суд порядка 100 исков по фактам клеветы
Уволен генсек Комитета гражданской авиации АрменииУволен генсек Комитета гражданской авиации Армении
Впервые за 36 лет в Армении температура воздуха достигнет 40 градусовВпервые за 36 лет в Армении температура воздуха достигнет 40 градусов
Греция и Армения обсудили перспективы укрепления межмузейного сотрудничестваГреция и Армения обсудили перспективы укрепления межмузейного сотрудничества
Суд в Армении арестовал счета депутата Арсена Торосяна по иску Самвела КарапетянаСуд в Армении арестовал счета депутата Арсена Торосяна по иску Самвела Карапетяна
АРФД: Заявления и планируемые действия Пашиняна по отстранению Католикоса - подготовка к совершению тяжких и особо тяжких преступленийАРФД: Заявления и планируемые действия Пашиняна по отстранению Католикоса - подготовка к совершению тяжких и особо тяжких преступлений
Мнение: Нападки властей на Церковь и Католика - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросовМнение: Нападки властей на Церковь и Католика - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросов
Архиепископ Баграт подал в суд на ряд правластных политических деятелей, в том числе и Анаит Аванесян и Ваагна АлексанянаАрхиепископ Баграт подал в суд на ряд правластных политических деятелей, в том числе и Анаит Аванесян и Ваагна Алексаняна
В Первопрестольном Святом Эчмиадзине отреагировали на слова Пашиняна об организации митинга в центре ВагаршапатаВ Первопрестольном Святом Эчмиадзине отреагировали на слова Пашиняна об организации митинга в центре Вагаршапата
Во имя возвращения поэта в кино: Арутюна Хачатряна наградили Во имя возвращения поэта в кино: Арутюна Хачатряна наградили "Талером Параджанова" за вклад в мировой кинематограф
Омбудсмен Армении и представитель ВОЗ обсудили перспективы развития сотрудничестваОмбудсмен Армении и представитель ВОЗ обсудили перспективы развития сотрудничества
Незаконно отчужденный парк Дома культуры села Кахцрашен был возвращён общине АрташатНезаконно отчужденный парк Дома культуры села Кахцрашен был возвращён общине Арташат
Кобахидзе на встрече с Саркисян подтвердил готовность правительства Грузии и далее содействовать диалогу между Ереваном и БакуКобахидзе на встрече с Саркисян подтвердил готовность правительства Грузии и далее содействовать диалогу между Ереваном и Баку
Плановые отключения электроэнергии 22 июляПлановые отключения электроэнергии 22 июля
Спикер парламента НКР: Представительство Арцаха в Ереване - последнее пристанище арцахцевСпикер парламента НКР: Представительство Арцаха в Ереване - последнее пристанище арцахцев
Ардшинбанк — “Сильный” партнер Sevan Startup Summit 2025Ардшинбанк — “Сильный” партнер Sevan Startup Summit 2025
Мастер нового кинематографического языка - Афина Рахель Цангари удостоилась специального приза на Мастер нового кинематографического языка - Афина Рахель Цангари удостоилась специального приза на "Золотом абрикосе"
В Иране подтвердили позицию по вопросу разблокировки коммуникацийВ Иране подтвердили позицию по вопросу разблокировки коммуникаций
Кремль: Отношения Москвы и Баку сейчас переживают сложный периодКремль: Отношения Москвы и Баку сейчас переживают сложный период
Представитель офиса Омбудсмена: В 2025 году в тюрьмах Армении зафиксировано 16 случаев смерти, из которых 6 - самоубийстваПредставитель офиса Омбудсмена: В 2025 году в тюрьмах Армении зафиксировано 16 случаев смерти, из которых 6 - самоубийства
Жанна Андреасян отправилась в ГрециюЖанна Андреасян отправилась в Грецию
Армения и Грузия подписали соглашение о реадмиссииАрмения и Грузия подписали соглашение о реадмиссии
Абдеррахман Сисако о Талере Параджанова: Это лучшая награда - словно признание от самого Сергея ПараджановаАбдеррахман Сисако о Талере Параджанова: Это лучшая награда - словно признание от самого Сергея Параджанова
Поэтичная хроника войны: фильм Ольги Журбы получил признание международного жюри на кинофестивале Поэтичная хроника войны: фильм Ольги Журбы получил признание международного жюри на кинофестивале "Золотой абрикос"
Раскрыты случаи получения взяток должностными лицами МВД и КГД в размере около 800 тыс. драмов и $10 тыс.Раскрыты случаи получения взяток должностными лицами МВД и КГД в размере около 800 тыс. драмов и $10 тыс.
Эрдоган призвал решить вопрос маршрута через армянский Сюник путем регионального согласияЭрдоган призвал решить вопрос маршрута через армянский Сюник путем регионального согласия
МИД: Армения рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества с БельгиейМИД: Армения рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Бельгией
Заявление Алиева о том, что граждане Азербайджана не должны сталкиваться с погранслужбой РА, выходит за рамки логики состоявшихся обсуждений: Пресс-секретарь ПашинянаЗаявление Алиева о том, что граждане Азербайджана не должны сталкиваться с погранслужбой РА, выходит за рамки логики состоявшихся обсуждений: Пресс-секретарь Пашиняна
Америабанк удостоился награды Euromoney за превосходство как лучший банк в Армении в 2025 г.Америабанк удостоился награды Euromoney за превосходство как лучший банк в Армении в 2025 г.
Татоян: Армянский премьер, злоупотребляя своими полномочиями и используя ненавистную риторику, провоцирует в стране столкновенияТатоян: Армянский премьер, злоупотребляя своими полномочиями и используя ненавистную риторику, провоцирует в стране столкновения
Депутат Затулин подписал обращение в защиту Католикоса Гарегина IIДепутат Затулин подписал обращение в защиту Католикоса Гарегина II
Сравнивая внутриполитические проблемы с инцидентом в ИТ-компании, премьер Армении намеренно принижает многовековую миссию ААЦ - заявлениеСравнивая внутриполитические проблемы с инцидентом в ИТ-компании, премьер Армении намеренно принижает многовековую миссию ААЦ - заявление
Вице-президент ГК Вице-президент ГК "Ташир" призвал встать на защиту Святого Эчмиадзина
Встань на ноги, армянский народ. Ибо это конец: Давид АнанянВстань на ноги, армянский народ. Ибо это конец: Давид Ананян
Пашинян ценит постоянную поддержку Брюсселя в контексте углубления партнёрства Армения-ЕСПашинян ценит постоянную поддержку Брюсселя в контексте углубления партнёрства Армения-ЕС
Пашинян пригласил президента Пезешкиана с официальным визитом посетить АрмениюПашинян пригласил президента Пезешкиана с официальным визитом посетить Армению
Пашинян призвал к готовности свергнуть Католикоса Всех армянПашинян призвал к готовности свергнуть Католикоса Всех армян
Самвел Карапетян пообещал вывести Армению из статуса геополитической жертвыСамвел Карапетян пообещал вывести Армению из статуса геополитической жертвы
Посол Италии выразил удовлетворение инициативой открытия армяно-итальянской международной школы гостеприимства в ДилижанеПосол Италии выразил удовлетворение инициативой открытия армяно-итальянской международной школы гостеприимства в Дилижане
Азербайджанские спецслужбы, задействовав свои диаспоры в России помогали Украине в проведении операции Азербайджанские спецслужбы, задействовав свои диаспоры в России помогали Украине в проведении операции "Паутина"
Глава САР: Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантииГлава САР: Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантии
Тегеран: Давняя политика Ирана остается неизменной и заключается в противодействии любым изменениям региональной геополитической картыТегеран: Давняя политика Ирана остается неизменной и заключается в противодействии любым изменениям региональной геополитической карты
Плановые отключения электроэнергии 21 июля Плановые отключения электроэнергии 21 июля
АНК: нам нужна политическая сила, которая сможет продвигать неискажённую и реальную мирную повесткуАНК: нам нужна политическая сила, которая сможет продвигать неискажённую и реальную мирную повестку
Экс-министр: Нагорно-карабахский вопрос будет существовать до тех пор, пока не будет восстановлена справедливостьЭкс-министр: Нагорно-карабахский вопрос будет существовать до тех пор, пока не будет восстановлена справедливость
"Зангезурский коридор" представляет собой решающее испытание способности США разрабатывать взаимовыгодные решения в спорных регионах - Forbes
Послы Армении и Ирана в России обсудили ткущую ситуацию в регионеПослы Армении и Ирана в России обсудили ткущую ситуацию в регионе
Государственный министр Арцаха вызван в Следственный комитет РАГосударственный министр Арцаха вызван в Следственный комитет РА
Дональд Трамп: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном очень близкоДональд Трамп: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном очень близко
Рубен  Акопян арестован сроком на 2 месяцаРубен  Акопян арестован сроком на 2 месяца
Температура воздуха в Армении повысится еще на 2-4 градусаТемпература воздуха в Армении повысится еще на 2-4 градуса
В нижнюю палату парламента Ирландии внесено предложение о признании Геноцида армянВ нижнюю палату парламента Ирландии внесено предложение о признании Геноцида армян
Посол Ирана: Разблокировка дорог должна осуществляться под суверенитетом и с учетом территориальной целостности АрменииПосол Ирана: Разблокировка дорог должна осуществляться под суверенитетом и с учетом территориальной целостности Армении
Адвокаты бизнесмена Самвела Карапетяна подали кассационную жалобу и инициировали дисциплинарное производство в отношении двух судейАдвокаты бизнесмена Самвела Карапетяна подали кассационную жалобу и инициировали дисциплинарное производство в отношении двух судей
Задержан экс-депутат парламента Армении Рубен АкопянЗадержан экс-депутат парламента Армении Рубен Акопян
Читать больше



Эксперты
Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искаженийДети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к ПоднебеснойРоссийский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к Поднебесной
Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружиИскандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Читать больше
Комментируемые
Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над ПашиняномЗампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестомАпелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенокМовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способныГлава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance GlobalПредставитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикерКогда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полициюВ Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри





Казахстанский режиссёр Ержанов стал обладателем премии Казахстанский режиссёр Ержанов стал обладателем премии "Мастер" на XXII кинофестивале "Золотой абрикос"