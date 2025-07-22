Вторник, 22 Июля 2025 13:30

АрмИнфо. Депутат от оппозиционной фракции <Айастан> Национального Собрания, бывший вице-премьер Армен Геворкян и члены его семьи 24 июля 2025 года приглашены в Управление по изъятию незаконно приобретенного имущества Генеральной прокуратуры для ознакомления с заключением, составленным по результатам проверки принадлежащего им имущества.

Согласно изданию Hetq, помимо депутата, в Управление по изъятию незаконно приобретенного имущества были приглашены также жена Армена Геворкяна Тамара Геворкян (Ахвердян), его сыновья 19 и 21 лет, несовершеннолетняя дочь, отец и мать Андраник и Жанна Геворкяны.

Следует отметить, что на данном этапе прокуратура не разглашает, какое именно имущество, включая денежные средства, подлежат конфискации. Обосновывается это тем, что заинтересованные лица после изучения материалов исследования могут представить позиции и доказательства, которые могут повлечь за собой изменение перечня предполагаемого незаконного имущества, подлежащего конфискации.