Вторник, 22 Июля 2025 10:41

АрмИнфо. Нападки действующей власти на Армянскую Апостольскую Церковь во главе с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания общества от судьбоносных для Армении вопросов, считает политолог Степан Даниелян.

"Умалишенный ничего не может сделать Католикосу. Может только дискредитировать. Как я понимаю, тема Католикоса и Церкви - это долгоиграющая пластинка", - написал политолог на своей странице в Фейсбук.

Даниелян считает, что вопрос Церкви - чувствительный для армянского общества, и он будет использоваться действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ближайшие месяцы для отвлечения внимания от других судьбоносных для страны тем.

"Если бы не тема Церкви, что бы мы сейчас обсуждали? Мы бы обсуждали речь лидера вражеской страны, унижение им умалишенного, провал авантюры с передачей Сюника американцам, что, по его мнению, было меньшим из зол, или тему Сюника как возможность выиграть время за счет таких новых обсуждений. Короче говоря, тема Церкви будет долго продолжаться", - заключил Даниелян.

Напомним, что 27 июня силовики с целью арестовать главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна проникли на территорию резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине. Данные действия правоохранителей вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее армянский премьер в рамках своей антицерковной кампании, запущенной в конце мая этого года, заявил о готовности возглавить процесс по отстранению от трона Католикоса всех армян. 7 июля в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что в ближайшее время силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.