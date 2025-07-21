Понедельник, 21 Июля 2025 19:40

АрмИнфо. В Первопрестольном Святом Эчмиадзине отреагировали на слова премьер-министр Никол Пашинян от 20 июля о том, что он и его сторонники организуют митинг на центральной площади города Вагаршапат и инициируют очередное нападки на Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

В заявлении Первопрестольного Эчмиадзина осуждается эта попытка спровоцировать нападения и насилие, и подчеркивается, что является явным вмешательством в деятельность Армянской Церкви и её самоуправление.

"Мы призываем правящую политическую силу прекратить антицерковную, незаконную кампанию и заняться решением серьёзных проблем, стоящих перед страной.

В то же время мы обращаемся к компетентным государственным органам и должностным лицам с просьбой принять все необходимые и предусмотренные законом меры для предотвращения этого незаконного события", - подчеркнули в Святом Эчмиадзине.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин также призвал последователей ААЦ не поддаваться на провокации властей, сохранять бдительность и благоразумие, а также объединиться с верой и молитвой в преодолении нынешних испытаний.

Напомним, что 27 июня силовики с целью арестовать главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна проникли на территорию резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине. Данные действия правоохранителей вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее армянский премьер в рамках своей антицерковной кампании, запущенной в конце мая этого года, заявил о готовности возглавить процесс по отстранению от трона Католикоса всех армян. 7 июля в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что в ближайшее время силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.