Понедельник, 21 Июля 2025 19:33

АрмИнфо. Армянский режиссёр Арутюн Хачатрян был удостоен награды <Талер Параджанова> за выдающийся вклад в мировой кинематограф. Церемония награждения состоялась в рамках 22-го международного кинофестиваля <Золотой абрикос> в Ереване. Премию режиссёру вручили лауреат Каннского кинофестиваля и национальной французской премии Cesar, мавританский кинорежиссёр Абдеррахман Сисако, а также выдающийся кинокритик и продюсер Марко Мюллер, в разные годы возглавлявший ведущие мировые кинофестивали, включая Венецианский, Римский, Пекинский и Локарно.

Прежде чем вручить награду, Мюллер отметил, что ещё в 1980-х годах он и его коллеги внимательно следили за развитием армянского кино. По его словам, имена таких режиссёров, как Малян, Довлатян, Параджанов, Пелешян, Вартанов, были широко известны.

"И вдруг появился новый голос - очень яркий, говорящий об армянской общине. Мы начали глубже изучать, что значит соседство в этом регионе, чем является армянская община в Грузии, откуда он родом. Не случайно тогда мы обратили внимание на его фильм "Голоса нашего квартала", - это была исключительная работа. Через неё мы поняли не только армянскую историю, но и почувствовали, какова была реальность в последние годы существования Советского Союза", - подчеркнул Мюллер.

Он также отметил, что фильмы Арутюна Хачатряна находятся на стыке документального и художественного кино, и зачастую их трудно отнести к какому-либо одному жанру. "Важно, что, документируя действительность, он никогда не забывал, что режиссёр должен оставаться в какой-то степени поэтом. Благодаря ему мы открыли для себя поэзию Дживани (великий армянский ашуг XIX века - ред.). Благодаря его фильмам мы также поняли, какую борьбу ведёт армянское общество последние 20 лет", - сказал Мюллер.

Он добавил, что специально пригласил своего давнего друга Абдеррахмана Сисако, чтобы вместе отметить этот особенный момент.

"Как называется один из его фильмов - "Возвращение поэта" (2006), - мы тоже очень надеемся на его возвращение в кино. Для нас большая честь вручить эту награду Арутюну Хачатряну",- заключил Мюллер.

Выйдя на сцену, растрогавшись, Арутюн Хачатрян отметил, что не видел этого в сценарии заключительного дня кинофестиваля и соответственно не смог отменить подобную инициативу. После некой паузы, он выразил благодарность всем тем, кто его поддерживал в течение всей его творческой жизни - людям при должности и без, богатым и бедным, пьющим и непьющим. Режиссер отметил, что не находит слов, чтобы высказать, какая для него честь удостоится подобной награды.

Напомним, что в этом году Арутюян Хачатрян отметил свой 70-летний юбилей.

Он является одним из ключевых представителей современного армянского документального и авторского кино. Родился в 1955 году в Ахалкалаки (Грузия). Окончил ВГИК. Известен поэтичным, визуально выразительным стилем, на стыке документалистики и художественного высказывания. Среди самых известных его фильмов - "Голоса нашего квартала" (1989), "Следы" (1991), "Возвращение поэта" (2006), "Маски" (2010). Его работы были показаны на крупных международных фестивалях, включая Каннский, Роттердамский, Венецианский, Локарно и др. Хачатрян является одним из основателей и бессменным президентом международного кинофестиваля <Золотой абрикос> в Ереване, сыгравшего важную роль в популяризации армянского и регионального кино.

В этом году кинофестиваль прошел с 13 по 20 июля и закрылся фильмом Арутюна Хачатряна "Последняя станция" (1994г.).