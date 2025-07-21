Понедельник, 21 Июля 2025 19:16

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Анаит Манасян приняла делегацию во главе с представителем Всемирной организации здравоохранения в Армении, руководителем армянского офиса ВОЗ Сиддхартхой Даттой.

Как сообщает пресс-служба офиса омбудсмена, Манасян представила независимый конституционный мандат Защитника прав человека, а также основные направления работы, в рамках которых особое внимание уделяется обеспечению прав на здоровье и эффективной реализации прав человека в сфере здравоохранения.

Она подчеркнула важность углубления сотрудничества с ВОЗ и разработки совместных инициатив, отметив, что изучение и внедрение передового международного опыта может внести значительный вклад в модернизацию сферы и повышение уровня продвижения и защиты прав человека в системе здравоохранения.

В свою очередь, Сиддхартха Датта высоко оценил деятельность Защитника прав человека Армении и подчеркнул готовность к продолжению и развитию сотрудничества.