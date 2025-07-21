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АрмИнфо. Парк Дома культуры села Кахцрашен был возвращён общине Арташат, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Армении.
Прокуратура Араратской области в рамках полномочий по защите государственных (общинных) интересов провела проверку документов парка, выделенного Дому культуры по адресу: ул. Шаумяна, 1/1, который был передан сельской общине Кахцрашен Араратской области решением правительства от 6 ноября 2003 года.
В результате проверки установлено, что бывший глава общины Кахцрашен В.Г., вводя в заблуждение уполномоченных лиц Комитета кадастра, совершил противоправные действия, в результате которых земельный участок, являющийся собственностью общины, был отчужд жителю общины А.Э. 5 марта 2015 года путём проведения официального аукциона.
Прокурор обратился с ходатайством к главе общины Арташат об отмене решения об отчуждении недвижимого имущества и принятии мер по возврату имущества общине по следующим вопросам:
На основании ходатайства, в результате принятых уполномоченными органами общины Арташат мер, 15 июля 2025 года было зарегистрировано право собственности общины Арташат на недвижимое имущество, расположенное по адресу: улица Шаумяна, дом 1/1, поселок Кахцрашен.
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