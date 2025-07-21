АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
административный округ Арабкир Еревана:
11:00-17:00 жилые дома 53/14, 53/15, 57/1, 57/12, 55/13, 59, 59/1, 61, 63, 63/1, 63/2, 65, 67, 69 на улице Арташисяна, жилые дома 48, 48/4, 52 на улице Чехова, жилой дом 41/44 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40, 50, 52 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 11-ой улице Н. Шенгавита, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 11-ой улицы Н. Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11:00-17:00 села Аразап, Маргара, Аракс, айкашен, Джрарат, Апага, Лусагюх, Джрарби полностью; частично села Варданашен;
10:00-12:00 частично улицы Гераци, Еритасардакан, частично 3-ий квартал и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично села Масис, Гетапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
10։00-14։30 частично село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
10։30-12։30 частично село Елпин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
10:00-11։00 частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Спортаин”, улицы Эдик Торозян, Азатамартикнери, Чаренца, Туманяна, Шаумяна, Гая;
10։00-14։00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ, МЧС;
10:00-15:00 жилой дом 15 в 4-ом квартале, дом Культуры и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;
11։00-14։00 квартал ‘Кочор”, улицы Шаумяна, Аветисяна, Нарекаци, кварталы “Араваин”, “Еритасардакан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;
11։00-17։00 улица Азатутяна с прилегающими переулками в Дзорахбюре; община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Зовуни, “Веолия Джур”, садоводческая компания ‘Зовуни”;
11:00-16:00 квартал “Арцвакар” полностью; частично улица Саядян; улица Микаеляна полностью, ООО “Алик”, ЧП “Хачик Сукиасян”, ООО “Арм” в городе Гавар;
11:00-16:00 населенный пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
10։00-14։00 частично село Арцваберд; село Айгедзор, Чинар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта” и Тбилисское шоссе в городе Дилижан.
11։00-13։00 воинская часть села Хнацах;
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.
Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.