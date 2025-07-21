Понедельник, 21 Июля 2025 18:06

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Арабкир Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 53/14, 53/15, 57/1, 57/12, 55/13, 59, 59/1, 61, 63, 63/1, 63/2, 65, 67, 69 на улице Арташисяна, жилые дома 48, 48/4, 52 на улице Чехова, жилой дом 41/44 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40, 50, 52 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 11-ой улице Н. Шенгавита, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 11-ой улицы Н. Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аразап, Маргара, Аракс, айкашен, Джрарат, Апага, Лусагюх, Джрарби полностью; частично села Варданашен;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Гераци, Еритасардакан, частично 3-ий квартал и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично села Масис, Гетапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10 ։ 00-14 ։ 30 частично село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10 ։ 30-12 ։ 30 частично село Елпин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-11 ։ 00 частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Спортаин”, улицы Эдик Торозян, Азатамартикнери, Чаренца, Туманяна, Шаумяна, Гая;

10 ։ 00-14 ։ 00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ, МЧС;

10:00-15:00 жилой дом 15 в 4-ом квартале, дом Культуры и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11 ։ 00-14 ։ 00 квартал ‘Кочор”, улицы Шаумяна, Аветисяна, Нарекаци, кварталы “Араваин”, “Еритасардакан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11 ։ 00-17 ։ 00 улица Азатутяна с прилегающими переулками в Дзорахбюре; община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Зовуни, “Веолия Джур”, садоводческая компания ‘Зовуни”;

в Гегаркуникской области:

11:00-16:00 квартал “Арцвакар” полностью; частично улица Саядян; улица Микаеляна полностью, ООО “Алик”, ЧП “Хачик Сукиасян”, ООО “Арм” в городе Гавар;

11:00-16:00 населенный пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10 ։ 00-14 ։ 00 частично село Арцваберд; село Айгедзор, Чинар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта” и Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

в Сюникской области:

11 ։ 00-13 ։ 00 воинская часть села Хнацах;

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.