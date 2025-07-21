Понедельник, 21 Июля 2025 17:58

АрмИнфо. Никакая власть не в состоянии окончательно закрыть вопрос Арцаха, и парламент НКР, как легитимный орган, продолжим выполнять свои функции. Об этом 21 июля в беседе с журналистами заявил спикер парламента Арцаха Ашот Даниелян, касаясь попыток армянских властей отобрать здание представительства НКР в Ереване.

Как обратил внимание Даниелян, таким образом, власти фактически могут лишить арцахцев последнего места, которое объединяет народ НКР в Армении. В этом ключе он подчеркнул, что именно представительство является тем местом, куда жители Арцаха обращаются за помощью, когда сталкиваются с проблемами и не находят решений в других госучреждениях в Армении.

"У нас есть сотрудники, которые стараются помочь по каждому вопросу. Наше присутствие там связано с решением ключевых для нас проблем. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Армении; мы сосредоточены на своих вопросах", - заверил спикер парламента НКР.

Одним из таких вопросов, по его словам, является реализация неотъемлемого права на возвращение. "Кроме того, стоит отметить, что эта попытка отобрать представительство никак не связана с навязываемым властями подходом о якобы неприемлемости существования "государства в государстве", - добавил председатель Национального Собрания Арцаха.

Даниелян в этом ключе обратил внимание, что работа представительства осуществляется в рамках законов Армении, в том числе и о функционировании дипломатического представительства. "Мы осознаем ситуацию как в Армении, так и в регионе, и никогда не допустим, чтобы наша деятельность нанесла вред Армении. Мы всегда подчеркивали, что наше возвращение зависит от того, какой сильной сегодня является Республика, и мы должны делать все возможное для ее укрепления", - отметил спикер парламента.

При этом, он обратил внимание, что процесс, который начат сегодня, не является новым, так как нападки на государственные институты Арцаха имели место всегда, просто сегодня эта очередь настигла представительства НКР. Между тем, спикер парламента пояснил, что с правовой точки зрения нет никаких оснований для осуществления этих действий, так как с 1997 года представительство было предоставлено по решению правительства Армении властям Арцаха, и собственником является правительство НКР. "Если кто-то попытается забрать это здание, то это будет сделано вне закона", - отметил в этой связи Даниелян.

Касаясь того, как они пытаются противостоять этой попытке, он отметил, что сегодня у них есть группа адвокатов как из Арцаха, так и из Армении, которые работают в этом направлении. Он добавил, что эта группа адвокатов постарается в рамках закона сделать все возможное, чтобы сохранить здание. "Остальное покажет время, и мы увидим, на что способна эта власть и на что она может пойти в данном случае", - подчеркнул спикер парламента Арцаха.

Касаясь заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что признать Арцаха в составе Азербайджана надо было раньше, Даниелян задался вопросом: если это так, то почему со стороны ООН был создан формат Минской группы ОБСЕ, и ни одна другая власть до премьер-министра Армении никогда не признавала Арцах в составе Азербайджана.

В этом ключе Даниелян добавил, что если бы не было оснований для реализации права Арцаха на самоопределение, то в своем время не была бы учреждена МГ ОБСЕ, не было бы трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года после 44-днвеной войны, не было бы и решения Международного суда ООН, принятого во время азербайджанской блокады НКР. По его словам, всё вышесказанное демонстрирует очевидность того, что только нынешняя власть Армении стала препятствием для реализации законных и международно признанных прав арцахцев. "Нет даже смысла как-то комментировать это, так как на лицо антиармянская политика этих властей", - резюмировал спикер парламента Арцаха.

Напомним, ранее стало известно, что Генпрокуратура Армении в судебном порядке пытается добиться отчуждения здания представительства НКР в Ереване. Премьер Армении, комментируя данную информацию на пресс-конференции в Ереване 16 июля подчеркнул, что эти действия укладываются в рамки заявления, ранее сделанного им, что он не позволит иметь в стране "государство в государстве".