Понедельник, 21 Июля 2025 17:48

АрмИнфо. Третий год подряд Ардшинбанк выступает “Сильным” партнером ежегодного неформального бизнес-форума Sevan Startup Summit 2025. В этом году он пройдет с 20 по 26 июля, традиционно на одном и том же месте — на берегу озера Севан.

Цель форума — объединить участников стартап-экосистемы страны для содействия развитию отрасли, поддержки стартапов и укрепления взаимодействия между бизнесом, инвесторами, экспертами и IT-сообществом в неформальной обстановке — в палатках, у костра и под открытым небом.

Цифровой банк в цифровую эпоху: какие технологические инструменты нужны для успеха бизнеса? Ардшинбанк попытается дать исчерпывающий ответ на этот и другие вопросы, представив на Sevan Startup Summit пакет услуг, разработанный для клиентов малого и среднего бизнеса, который предлагает льготные условия по ряду банковских услуг. Цель этого уникального предложения — поддержка как только что созданных, так и уже существующих малых и средних предприятий посредством персонализированных финансовых решений.

«Участие в Sevan Startup Summit стало для нас уже традиционным. Нам интересны как формат и тематика, так и сами участники. Для многих из них это начало истории успеха, и мы хотим всемерно поддержать этот успех, готовы вкладывать в это свой опыт, ресурсы и надежные партнерские отношения», — отметил Гарик Габриелян, начальник отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Ардшинбанка.

В рамках форума участники смогут посетить павильон Ардшинбанка, где опытные специалисты банка предоставят финансовые консультации, учитывая потребности и особенности каждого бизнеса.

Кроме того, в течение всего форума в павильоне Ардшинбанка пройдут дискуссии, семинары и консультации по различным цифровым инструментам и решениям, применяемым в бизнесе. Специалисты банка представят технологические инновации, платформы, а также расскажут о возможностях их применения. Ознакомиться с подробностями мероприятия, программой и специальным предложением для клиентов МСБ можно, перейдя по ссылке: здесь.