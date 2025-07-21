Понедельник, 21 Июля 2025 17:24

АрмИнфо. В день закрытия 22-го международного кинофестиваля "Золотой абрикос", его художественный руководитель и директор Карен Аветисян вручил специальный приз "Мастер" греческому режиссеру Афине Рахель Цангари, принимавшей участие в кинофестивале в качестве жюри международной конкурсной программы.

Он отметил, что "Золотой абрикос" удостаивает этой награды тех кинодеятелей, опыт которых крайне важен в контексте развития языка кино, и в целом развития кинематографа. "Казалось бы в XXI веке все, что могло произойти с языком кино уже произошло, какие волны могли быть сформированы - уже давно сформированы. Но на радость всем нам, XXI век вместе с собой создал новые течения, и в зале есть великий деятель искусств, который находится у его истоков, кто, можем сказать, сооснователь этого всего", - сказал Аветисян, пригласив на сцену Афину Рахель Цангари.

Греческий режиссер не могла сдержать слез и отметила, что очень тронута и польщена подобной оценкой. "Для меня эта награда имеет большое значение, потому что, таким образом, я чувствую, что стою в

одной линии с Маляном, Параджановым, Пелешяном", - сказала Рахель Цангари. Поблагодарив за подобную честь, режиссер отметила, что посвящает эту награду своим армянским и греческим сестрам-кинематографисткам.

Она рассказала также, что ей особенно волнительно получать столь высокую награду в присутствии человека, который в свое время оказал ей сильную поддержку. Речь шла о выдающемся кинодеятеле Марке Мюллере, который в разные годы возглавлял самые престижные международные кинофестивали и прибыл на "Золотой абрикос" в качестве специального гостя.

Более 10 лет назад, когда Мюллер занимал должность главы Венецианского кинофестиваля, Рахель Цангари принесла ему на диске свой фильм "Аттенберг" (2010г.). Но воспроизведение неожиданно прервалось на 45-й минуте. Невзирая на это, Мюллер включил фильм в программу кинофестиваля, тем самым дав режиссеру зеленый свет на международное признание.

Напомним, что 22-й "Золотой абрикос" прошел в Ереване с 13 по 20 июля. Специального приза "Мастер" в этом году удостоился также казахстанский режиссер Адильхан Ержанов.