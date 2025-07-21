Понедельник, 21 Июля 2025 16:53

АрмИнфо. Позиция Ирана по транспортным маршрутам и коридорам на Южном Кавказе остается неизменной. Об этом заявил пресс- секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи на сегодняшней пресс-конференции, сообщает Mehr.

"Мы поддерживаем расширение обменов, связей между странами региона. Однако это не должно нарушать суверенитет и территориальную целостность, международно признанные границы, и не должно вносить изменения в геополитику региона. Позиция Ирана ясна, мы об этом многократно говорили", - отметил Багаи.