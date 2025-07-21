Понедельник, 21 Июля 2025 16:47

АрмИнфо. В 2025 году в тюрьмах Армении было зафиксировано 16 случаев смерти, среди которых 6 были самоубийствами. Об этом 21 июля на пресс-конференции в Ереване, посвященной проблемам заключенных, сообщил представитель офиса Омбудсмена Армении Ованес Гукасян.

Касаясь причин, он отметил, что наблюдения Офиса омбудсмена показали значительное несоответствие между наказаниями и поощрительными мерами в учреждениях. Так, в 2024 году было зарегистрировано 2539 наказаний и всего 14 поощрительных мер. Гукасян уточнил, что при этом из общего числа наказаний 142 были строгими, включая перемещения в карцер.

"Это связано с безрезультативностью программ ресоциализации. Хотя количественно этих программ растут из года в год, низкий уровень поощрений в тюрьмах сохраняется на протяжении нескольких лет. Это является фактом. То есть в тюрьмах продолжает действовать последовательная политика наказания, которая остается основой тюремной системы Армении ", - пояснил Гукасян.

Он также обратил внимание на существующую разницу в отношении к заключенным: за одни и те же нарушения срок пребывания в карцере может значительно варьироваться без обоснованных причин. "В некоторых случаях имелись объяснения, например, связанные с предыдущими нарушениями, и время наказания зависело от того, сколько раз заключенный провинился. Однако во многих тюрьмах отсутствуют даже такие обоснования", - пояснил Гукасян.

Кроме того, представитель офиса Омбудсмена упомянул случаи, когда заключенные отбывали наказание в карцере за одно нарушение, а затем помещались туда же за новое, при этом на их срок влияли и те провинности, за которые они по сути уже отсидели.

Количество самоубийств он также связал с недостаточным количеством психологов в тюрьмах. Он обратил внимание, что при наличии 2700 заключенных всего 10 психологов не могут обеспечить должный уровень психоэмоциональной поддержки.

"Мы отмечали, что количество психологов должно быть увеличено. В крупных тюрьмах, при большом количестве заключенных невозможно, чтобы психолог успел хотя бы один раз побеседовать с каждым из них", - заметил Гукасян.

Касаясь внедрения инструмента оценки риска самоубийств и самоувечений, представитель офиса Омбудсмена отметил похвальность внедрения решения, однако указал на наличие проблем с его применением. Как пояснил Гукасян, в основном они сталкиваются с тем, что психологи не готовы использовать незнакомый инструмент. В этом ключе представитель офиса ЗПЧ подчеркнул важность наличия программ переподготовки.

В свою очередь, председатель общественной организации "Центр правовых инициатив" Наре Ованнисян пояснила, что тюрьмы в Армении имеют серьезные проблемы с ориентацией на человека, поскольку, как она отметила, в центре внимания находится деяние человека, и, соответственно, основная цель - наказать его. "К сожалению, политика ресоциализации все еще не имеет концептуальных и смысловых проявлений в тюрьмах, и их представления в тюрьме неправильные", - заверила Ованнисян.

По ее мнению, именно в этом стремлении только наказать кроется причина большого количества самоубийств. Касаясь конкретного случая, Ованнисян рассказала, что заключенный долгое время наносил себе различные повреждения, в частности, резал пальцы, и имел конкретное требование. При этом в ответ на его действия к нему обращались издевательски, говоря: "чтобы его освободили, он должен не пальцы резать, а всю руку", и как результат он совершил самоубийство.

"В этом случае мы можем четко зафиксировать, что заключенный нуждался в психологической помощи, но мы знаем, что в данный момент соответствующие службы в тюрьмах находятся под подчинением Министерства здравоохранения", - напомнила Ованнисян.

Как она пояснила, изначально такое решение было направлено на обеспечение научной независимости профессионалов и улучшение сервиса. Однако, как заметила Ованнисян, сейчас мы становимся свидетелями ситуации, в которой различия в подчинении манипулируются для перекидывания проблемы друг на друга.

"Но мы считаем, что этот вопрос реально можно решить способами, предусмотренными законодательством. Например, можно взять у человека заявку о том, что он согласен на то, чтобы какая-либо служба УИУ или ее работник были осведомлены о состоянии заключенных и имели доступ к их документам для решения проблемы в короткие сроки. А как более долговременное решение проблемы необходимо создать систему взаимодействия между двумя службами в интересах заключенного", - резюмировала представитель общественной организации.

Напомним, что 4 июля осужденный (1987 г.р.), отбывающий наказание в УИУ, был найден в камере повешенным. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В последние годы в УИУ наблюдается рост числа смертей в УИУ. Только в этом году зарегистрирован уже 16-й случаев смерти.