Понедельник, 21 Июля 2025 16:39

АрмИнфо. Делегация во главе с министром образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанной Андреасян с трёхдневным визитом отбыла в Афины (Греция).

Как сообщает пресс-служба МОНКС Армении, в рамках визита Жанна Андреасян проведёт встречи с представителями министерств культуры и образования, по делам религий и спорта Греции. Также планируется подписание двустороннего меморандума о сотрудничестве в сфере культуры.

В состав делегации, возглавляемой министром образования, науки, культуры и спорта Жанной Андреасян, входят советник министра Арман Андрикян, директор Музея истории Армении Давид Погосян, директор Фонда кино Армении Давид Банучян, директор Национального филармонического оркестра Армении Норайр Назарян и директор Фонда развития культуры Карен Аветисян.