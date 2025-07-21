Понедельник, 21 Июля 2025 16:32

АрмИнфо. Делегация во главе с Министром внутренних дел Армении Арпине Саркисян находится в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, в Тбилиси прошли переговоры Саркисян с министр внутренних дел Грузии Гелой Галадзе.

Глава МВД Грузии, подчеркнул важность теплых и дружеских отношений между двумя странами и Министерствами внутренних дел, добавив, что частные взаимные визиты способствуют развитию дружеских и партнерских отношений.

По словам министра внутренних дел Грузии, оперативная связь, установленная между правоохранительными органами двух стран, является важным инструментом для более эффективной борьбы с транснациональной преступностью.

В свою очередь глава МВД подчеркнула, что два государства не только имеют общую государственную границу, но и многовековую дружбу, крепкие культурные и стратегические связи, основанные на взаимном уважении между двумя народами.

В ходе встречи был обсужден ряд направлений деятельности двух ведомств, находящихся на высоком уровне сотрудничества.

Затем министры внутренних дел Грузии и Армении подписали соглашение о реадмиссии, которое позволит более эффективно управлять миграционными потоками.