Понедельник, 21 Июля 2025 16:16

АрмИнфо. В рамках 22-го международного кинофестиваля "Золотой абрикос" премией "Талер Параджанова" за вклад в мировой кинематограф был удостоен мавританский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, премии Cesar (национальная кинопремия Франции) и более 20 других престижных наград Абдеррахман Сисако.

Обращаясь к армянскому зрителю, он отметил, что подобная оценка для него самая важная, поскольку он получает ее здесь - в Ереване. "Это действительно прекрасный город, потому что люди здесь прекрасные", - сказал режиссер, не упустив возможности похвалить и армянскую кухню, и радушие местных жителей. Он назвал "Талер Параджанова" самой значимой наградой в своей жизни, потому что словно получает её от самого Сергея Параджанова, режиссера, которого считает величайшим среди признанных мастеров мирового кино. В этой связи Сисако поблагодарил за сохранение столь уникального музея в Ереване, посвященного Параджанову.

Мавританский режиссер рассказал также о самых важных годах своей жизни, которые он провел в Москве во время учебы во ВГИКе в мастерской Бориса Газиева. Говоря о своем учителе, он отметил, что нет ничего более важного, чем когда мастер верит в талант молодого человека, еще не окрепшего, не уверенного, ничего не знающего и не умеющего. "Этому я научился у своего мастера", - заметил Сисако.

В этой связи он обратился к представителям госорганов Армении, курирующих сферу культуры, призвав поощрять и поддерживать деятелей искусства, в особенности молодых, среди которых неисчисляемое количество талантов.

Еще раз поблагодарив за приглашение и столь высокую награду, Сисако отметил, что кинофестиваль "Золотой абрикос" по праву может считаться подлинной визитной карточкой Еревана. Отметим, что вручила "Талер Параджанова" Абдеррахману Сисако соучредитель международного кинофестиваля "Золотой абрикос" Сусанна Арутюнян.

Напомним, что 22-й "Золотой абрикос" прошел в Ереване с 13 по 20 июля. Абдарахман Сисако прибыл сюда в качестве почетного гостя и председателя международной конкурсной программы кинофестиваля.