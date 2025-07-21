Понедельник, 21 Июля 2025 15:59

АрмИнфо. Документальный фильм украинского режиссера, сценариста Ольги Журбы "Песни медленно горящей земли" о полномасштабной войне в Украине, удостоился специального упоминания жюри в рамках международной конкурсной программы 22-го кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване.

Это второй полнометражный фильм Ольги Журбы - как режисера и сценариста, премьера которого состоялась вне конкурса на Венецианском кинофествиале в 2024г.

Председатель жюри международной конкурсной программы мавританский режиссер Абдеррахман Сисако, вручая награду отметил, что была важна не только тематика фильма, но и то, насколько глубоко и впечатляюще она была раскрыта режиссером. Член жюри международной конкурсной программы - одна из ведущих продюсеров румынского кино Ада Соломон отметила, что Ольге Журбе удалось через язык кинематографа художественно и поэтично показать всю разрушительную силу войны. Ольга Журба не смогла приехать в Ереван, премию вместо нее получил Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач. Отметив, что для него большая честь находиться здесь, он выразил благодарность Армении и армянскому народу, а также организаторам кинофестиваля и членам почетного жюри за такую высокую оценку. Отметим, что съемки фильма "Песни медленно горящей земли" стартовали в феврале 2022 года - с момента военного вторжения в Украину, и завершились в феврале 2024г.

Эта работа представляет собой в некотором роде мозаичную картину, состоящую из эмоций и состояния людей разных возрастов, статусов, профессий в Украине во время войны - это и гражданские, и медики, и сотрудники служб спасения, морга, пекарни, дети, пережившие окупацию, родители, потерявшие своих детей из-за войны, солдаты с ранениями, школьники, учителя, люди, эвакуирующие мирное население из окупированных и разрушенных Россией населенных пунктов и др. Все это позволяет всецело оценить и понять состояние украинских граждан, понять, что сделала и продолжает делать война с людьми. Но ничто не передает ужасы войны более красноречиво, чем взгляд ребенка. Журба совершенно неприкрыто показала как в один момент взрослеют дети в Украине, как детское лицо становится взрослым, как ребенок очень естественно превращается в равного взрослому - и в восприятии происходящего и в своих действиях.

Режиссер начала свой фильм с записи звонков в Службу спасения 24 февраля 2022 года- в первый день военного вторжения России в Украину, где люди в панике пытались понять, что происходит, что за взрывы доносятся со всех сторон. Режиссер будто ведет зрителя по хронологии событий, не указывая при этом каких-либо временных рамок. Затем мы видим естественную реакцию людей на просходящее - паника, страх за детей, переполненные вагоны поездов женщинами, детьми и стариками. Затем будто наступает размеренный образ жизни, который неизвестно когда завершится - война становится фоном, просто частью реальности, где каждый знает, что он должен делать на своем месте: школьник - учиться, пекарь - печь хлеб, медик - спасать жизни и т.д.

Зритель терпеливо и спокойно смотрит фильм, поскольку готов увидеть разрушения, которые несет с собой война. Но практически последняя сцена уже не дает каких-либо шансов и разрушает эмоциональную защиту. Мы видим одну из обычных школ в Западной Украине, где учитель ведет честный диалог со школьниками, спрашивая их о будущем, в частности о том, какой они хотят видеть Украину в этом будущем. Ответы в основном звучат одинаковые - свободной, независимой, цветущей. И это становится последней каплей. Зритель спокойно смотрит сцены из морга, похорон солдат, паники людей, ожидающих с детьми в воказалах, сцены прощания на этих платформах, потому что уже имеет понимание, что такое война, но когда устами юных украинцев проговариваются мечты о хрупком завтрашнем дне, здесь крайне сложно сдерживать эмоции.

Последний вопрос учителя детям в фильме "что мы должны делать, чтобы Украина была такой, какой мы мечтаем", остается, будто намеренно, без ответа. Словно режиссер обращает этот вопрос не детям, а всем

украинцам, вступая с ними в диалог. Журба спрашивает каждого, что ты должен сделать, чтобы видеть Украину свободной, независимой и цветущей. Но ответы остаются вне хроники фильма, каждый дает их уже сам себе, каждый для себя принимает эти решения.

Фильм Ольги Журбы, безусловно, можно назвать поэтичной документалистикой, нанизанной звуками войны, а именно пугающей тишиной, уже ставшими обыденными звуками разрывающихся снарядов, криками птиц над выжженными пшеничными полями, плачем детей и их же тихим смирением, что звучит в фильме громче всего.

И заключительный кадр - рассвет, который сложно расценивать как прямой месседж режиссера о том, что все вскоре наладится, что снова наступит свет. Можно допустить, что, рассвет - это скорее про надежду. Единственное, что сегодня теплится, пусть и неуверенным пламенем рассветного солнца у каждого в Украине - и у того, кто прячется в бомбоубежищах, кто ждет с войны своего ребенка, кто отправляет письма в госучреждения, моля помочь в поисках родных, кто лечит раненных, кто помогает эвакуировать, кто печет хлеб, кто разминирует поля, кто учит детей и т.д. Ведь надежда в Украине становится самым стойким чувством во время этой жестокой, бесчеловечной, и ставшей уже безвременной, войны.

Отметим, что фильм создан украинской кинокомпанией Moon Man в копроизводстве с международными партнерами из Дании, Швеции и

Франции.

К работе над лентой также подключились операторы Владимир Усик, Вячеслав Цветков, Михаил Любарский, режиссер монтажа Михаель Ааглунд, композитор Ярослав Татарченко, звукорежиссер Василий Явтушенко. Отметим, что режиссерская карьера Ольги Журбы началась с 2014 года. Напомним, что кинофестиваль Золотой абрикос прошел в Ереване с 13 по 20 июля. Председателем жюри международной конкурсной программы стали мавританский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, премии Cesar (национальная кинопремия Франции) Абдеррахман Сисако, а в состав жюри вошли американский сценарист и режиссёр армянского происхождения Эрик Назарян, греческий режиссёр Афина Рахиль Цангари, казахский режиссёр и сценарист Адильхан Ержанов, одна из ведущих продюсеров румынского кино Ада Соломон.