Понедельник, 21 Июля 2025 14:51

АрмИнфо. Сотрудник Арташатского регистрационно- следственного управления МВД РА, используя свои должностные полномочия, совершил незаконные действия в пользу ряда лиц и получил от них взятки в различных размерах. Об этом сообщает Антикоррупционный комитет.

В частности, было установлено, что должностное лицо министерства внутренних дел с целью организации процесса сдачи формального практического экзамена у ряда лиц, выдачи им положительной оценки и добавления к их водительским удостоверениям категорий в одном случае, и в двух других случаях, требовал и получил от них взятки в размере 180 000, 250 000 и 350 000 драмов соответственно, через трёх содействовавших ему лиц. В результате вышеуказанное должностное лицо приняло у них формальные экзамены и выдало им положительные оценки, выдав им водительские удостоверения соответствующих категорий.

Предварительное расследование, проведённое в рамках того же уголовного производства, выявило также случай получения взятки в крупном размере главным налоговым инспектором соответствующего отдела Управления комплексных налоговых проверок Комитета государственных доходов Республики Армения.

В частности, было установлено, что последний, будучи руководителем группы проверки, с 19 сентября 2024 года с двумя другими главными налоговыми инспекторами того же отдела, 12, 2025 года провел комплексную налоговую проверки в компании, принадлежащей одному из лиц, содействовавших вышеуказанному должностному лицу МВД в получении взятки. В ходе проверки налоговый инспектор потребовал от хозяйствующего субъекта взятку в крупном размере в размере 4 000 000 драмов за непроведение проверок в вышеуказанной компании в течение последующих 3 лет, при условии исполнения последним налоговых обязательств, выявленных в ходе комплексной налоговой проверки и ранее не уплаченных в размере около 6 000 000 драмов. 17 февраля 2025 года главный инспектор КГД лично получил сумму в размере 3 963 900 драмов, являющуюся предметом взятки, что эквивалентно 10 000 долларов США.

Обвинения были предъявлены 11 лицам за получение, дачу и содействие получению и даче взяток, в том числе должностному лицу Арташатского регистрационно-следственного управления МВД и главному налоговому инспектору КГД. В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения.