Понедельник, 21 Июля 2025 14:35

АрмИнфо. Армения рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Бельгией. Об этом говорится в поздравительном послании МИД Армении по случаю национального праздника Бельгии.

"Самые тёплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Национального дня. Армения высоко ценит дружественные отношения с Бельгией и рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках партнёрства Армения-Евросоюз", - говорится в сообщении МИД Армении в Твиттер (Х).