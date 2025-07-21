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 Понедельник, 21 Июля 2025 14:31
Наира Бадалян

Заявление Алиева о том, что граждане Азербайджана не должны сталкиваться с погранслужбой РА, выходит за рамки логики состоявшихся обсуждений: Пресс-секретарь Пашиняна

Заявление Алиева о том, что граждане Азербайджана не должны сталкиваться с погранслужбой РА, выходит за рамки логики состоявшихся обсуждений: Пресс-секретарь Пашиняна

АрмИнфо.  Пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян государственному ИА <Арменпресс> прокомментировала последние заявления президента Азербайджана.

Багдасарян коснулась заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе международного медиа-форума о том, что <азербайджанские грузы и граждане Азербайджана не должны сталкиваться ни с пограничной службой Армении, ни с кем-либо ещё>, и что азербайджанская сторона рассматривает этот путь сообщения как беспрепятственное и безопасное сообщение между территориями Азербайджана. По его словам, этот вопрос также поднимался на встрече с премьер-министром Армении в Абу- Даби. Он также добавил, что на их территории не будет <оператора или аренды территорий>.

<Республика Армения никогда не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать с кем-либо словосочетания, упомянутые президентом Азербайджана, и вытекающую из них логику.  Республика Армения обсуждает проект <Перекрёсток мира> как с Азербайджаном, так и с другими международными партнёрами>, - заявила она. По ее словам, РА рассчитывает на разблокирование транспортного сообщения между Сюникской областью Республики Армения и остальной частью Республики Армения, а также из третьих стран и в третьи страны через территорию Азербайджанской Республики. В свою очередь, Республика Армения готова обеспечить на своей территории транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, а также транспортное сообщение из Азербайджана в третьи страны и из третьих стран.

<Всё это должно происходить на основе полного уважения территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции двух стран и принципа взаимности. Республика Армения не обсуждала никаких других вариантов в Абу-Даби 10 июля этого года, ни до, ни после этого и не будет обсуждать. Заявление президента Азербайджана о том, что граждане Азербайджана не должны сталкиваться с армянской пограничной службой, выходит за рамки логики состоявшихся обсуждений. Это, по сути, скрытая территориальная претензия к Республике Армения, которая не может быть приемлемой и противоречит духу и букве состоявшихся до сих пор переговоров и соглашений>, - сказала она.

Она напомнила словам премьер-министра Пашиняна, озвученные на пресс-конференции 16 июля этого года, о том, что грузы и граждане, въезжающие на территорию Армении, включая транзитные грузы, должны проходить обязательный таможенный и пограничный контроль в соответствии с международно признанными стандартами. <Республика Армения не может не обладать информацией о том, кто въехал на ее территорию, покинул ли он ее или нет. Не может не проверяться соответствие граждан и представленных ими документов требованиям законодательства, и в случае несоответствия их въезд на территорию Республики Армения не может быть разрешен. Республика Армения не может не владеть информацией о том, был ли груз или товар, прибывший на ее территорию с целью транзита, вывезен с территории Республики Армения или нет, в противном случае может открыться неконтролируемый источник контрабанды и оборота запрещенных товаров. Республика Армения не может не обладать информацией о том, какой груз проходит через ее территорию, поскольку, например, если вагон или грузовик, груженный химикатами, выйдет из строя, ответственность за последствия несет наша страна, а устранением этих последствий займутся соответствующие службы Республики Армения. При пересечении территории Республики Армения нет вариантов не встретиться с соответствующими службами нашей страны. Как Армения, так и Азербайджан имеют ряд международных обязательств, например, в отношении предотвращения и противодействия различным проявлениям международной преступности на своей территории, и такие обязательства государства выполняют, в частности, через свои таможенные и пограничные службы. Следовательно, заявление Азербайджана непонятно Армении и в этом плане>, - подчеркнула Багдасарян.

Помимо этого, продолжила она, эти встречи на пограничных и таможенных пунктах Республики Армения могут проходить с использованием современных технологий, иногда бесконтактно, с биометрическими паспортами и онлайн-декларированием и сканированием грузов. <Сейчас это формат, принятый во многих странах мира. В любом случае, вагоны, проходящие по территории РА, также должны быть опломбированы, чтобы исключить выброс из них контрабандных товаров. Также существуют международно признанные сборы за транзит. В случае железных дорог они другие, в случае трубопроводов - другие, на автомобильных дорогах для грузовиков - иные, иные для легковых автомобилей. И иногда страны договариваются о пошлинах на основе принципа взаимности. Во всех случаях должны быть уплачены соответствующие согласованные платежи, и государственный бюджет Армении должен получать доходы от возобновления транспортных коммуникаций>, - отметила она.

Что касается безопасности, то по ее словам, Республика Армения сама обеспечивает безопасность дорог, грузов, транспортных средств и пассажиров, проходящих через её территорию. <Для путей сообщения, согласно проекту "Перекрёсток мира", предусмотрены дополнительные механизмы безопасности, включая создание для этой цели специального подразделения в Службе национальной безопасности Республики Армения. Республика Армения готова обеспечить безопасность транзита, как грузов, так и транспортных средств, трубопроводов, кабелей и, конечно же, пассажиров. Что касается инвестиций, необходимых для разблокирования транспортных путей в обеих странах, каждая страна определяет подходящие для неё инвестиционные схемы. Премьер-министр Пашинян на пресс- конференции 16 июля чётко заявил, что ни одна инвестиционная схема на территории Республики Армения не может существовать вне территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Республики Армения>, - заявила пресс-секретарь.

Багдасарян обратилась к словам Алиева о том, что строительство железной дороги на азербайджанской стороне, до границы Армении и Ирана, практически завершается, и, вероятно, менее чем через год, возможно, даже весной следующего года, азербайджанский участок железной дороги будет полностью построен. Между тем, по словам бакинского лидера, на армянской стороне за последние пять лет никаких работ не велось, этот вопрос якобы намеренно снимается с повестки, и в этом случае <шансы Армении когда-либо стать транзитной страной практически равны нулю, и если Армения продолжит препятствовать этому процессу, она окажется не только в транспортной, но и в политической изоляции>.

По словам пресс-секретаря Пашиняна, изложенные выше предложения по разблокированию транспортных путей региона неоднократно представлялись Азербайджану правительством Республики Армения. Более того, в прошлом году Азербайджану было сделано новое предложение, согласно которому армянские составы с армянскими машинистами и реализацией вышеуказанных принципов могли бы обеспечить железнодорожные грузоперевозки между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, а также Сюникской областью и другими частями Республики Армения.

<Премьер-министр Пашинян публично высказался об этом предложении в ходе конференции <Ереванский диалог>. Однако Азербайджан либо замалчивает эти предложения, либо отвергает их. Я уполномочена подтвердить готовность Республики Армения реализовать все вышеуказанные решения. Что касается строительства железной дороги, железная дорога, строящаяся в Азербайджане, также имеет внутреннее значение, поскольку связывает Баку с западными регионами Азербайджана. Республика Армения будет мотивирована на строительство железной дороги протяженностью 42 км в Сюникской области только в случае соглашения с Азербайджаном, поскольку без согласования с Азербайджаном эта железная дорога не может быть использована даже для внутренних грузоперевозок в Армении. Так что обвинение Армении в снятии блокировки региональных коммуникаций с повестки совершенно необоснованно>, - указала она.

По словам Багдасарян, сразу после достижения соглашений с Азербайджаном начнется строительство указанной железной дороги, и уже ведутся подготовительные работы, такие как строительство новой дороги для села Нрнадзор, автомобильное сообщение с которым в настоящее время осуществляется по бывшей железнодорожной ветке. Республика Армения заинтересована в разблокировании всех транспортных путей с соседями, и доказательством этого является проект "Перекресток мира", созданный правительством Армении, который официальные представители Армении представляют практически везде, продолжила она.

Коснувшись заявления президента Азербайджана о том, что Ереван и Баку более чем близки к подписанию мирного соглашения, при этом в контексте предподписания соглашения продолжая выдвигать внесение поправок в Конституцию Армении и роспуск Минской группы в качестве предварительных условий и того, является ли предподписание соглашения приемлемой альтернативой для армянской стороны на этом этапе, Назели Багдасарян указала, что Пашинян ранее сам заявлял, что Армения и Азербайджан очень близки к подписанию мирного соглашения. Что касается роспуска механизмов Минской группы и возможного предподписания мирного соглашения, то это понятная повестка дня для Республики Армения, и в настоящее время ведутся активные обсуждения условий, при которых это может произойти. В плане изменения Конституции Багдасарян заметила, что премьер-министр Республики Армения неоднократно заявлял, что если после подписания мирного соглашения Конституционный суд Республики Армения признает его противоречащим Конституции, то премьер-министр сам инициирует внесение изменений в Конституцию Республики Армения. <До тех пор для этого нет оснований, поскольку Конституционный суд Республики Армения своим решением от сентября 2024 года установил, что в нашей Конституции нет территориальных претензий ни к одной стране>, - заявила она, напомнив, что премьер-министр Пашинян начал обсуждения о необходимости принятия новой Конституции РА еще в 2018-2020 годах, и сейчас этот вопрос находится на стадии активного институционального обсуждения. Но это вопрос внутренней повестки Армении и не имеет никакого отношения к переговорам с Азербайджаном, подчеркнула пресс-секретарь.

На вопрос, обсуждается ли в контексте подписания или предподписания мирного соглашения вопрос освобождения пленных и вопрос без вести пропавших лиц, Назели Багдасарян сослалась на слова Пашиняна о том, что этот вопрос затрагивается на всех обсуждениях, и текущие переговоры не являются исключением. 

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