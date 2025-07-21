Понедельник, 21 Июля 2025 13:01

АрмИнфо. Ведущее международное издание Euromoney, известное авторитетным анализом финансового сектора, присудило Америабанку награду за превосходство «Лучший банк Армении в 2025 г.» на церемонии награждения, состоявшейся в Лондоне. С 2011 г. Америабанк удостаивается этой престижной награды уже в 11-й раз.

В рамках ежегодной премии оценивается деятельность ведущих банков более 100 стран, в частности, их стратегические инициативы, цифровые решения и прочие достижения в финансовом секторе.

В публикации подчеркивается, что за год банк привлек более 300 млн долларов США в рамках стратегических партнерств, что свидетельствует о его мощных возможностях по привлечению финансирования. В числе привлеченных средств – 200 млн долларов США от Международной финансовой корпорации и 105 млн евро от Европейского инвестиционного банка, специально выделенных на поддержку климатического финансирования и микро-, малых и средних предприятий.

Примечательно, что розничный кредитный портфель Америабанка продемонстрировал уверенный рост, увеличившись за год на 42.3% и достигнув 596 млрд драмов (1.55 млрд долларов США).

Общие активы значительно увеличились – на 33.6% в годовом исчислении, составив 1.9 трлн драмов в 2024 году, а доля банка на рынке увеличилась до 17.1%. Этот рост подчеркивает существенное влияние Америабанка и его растущее влияние в банковском секторе Армении.

В 2024 году более 99% транзакций и более 50% продаж были проведены в цифровом формате. Приверженность банка цифровым инновациям подтверждается значительным ростом популярности приложения MyAmeria, где ежемесячный объем активного использования по количеству входов в систему и транзакций вырос на 51.3% и 46.3% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Эти достижения в совокупности отражают дальновидную стратегию Америабанка, совершенство операционных процессов и стремление к расширению как технологического присутствия, так и поддержки критически важных секторов экономики Армении.

«Эта престижная награда подтверждает эффективность нашей долгосрочной стратегии и последовательной работы. Она также подчеркивает наш прогресс в плане постоянного совершенствования цифровых решений и значительный вклад Америабанка в развитие различных секторов экономики. Награда Euromoney за превосходство – это совместное достижение нашей команды, клиентов и партнеров, за что я выражаю им глубокую благодарность. Она вдохновляет нас на то, чтобы мы продолжили работать с еще большим энтузиазмом для развития нашей страны и повышения качества жизни», – отметил Артак Анесян, генеральный директор Америабанка.

Об Америабанке

Америабанк является ведущим финансовым учреждением Армении с объемом активов около 1.9 триллиона драмов РА и играет важную роль в экономике страны. Банк придерживается клиентоориентированной политики для обеспечения высокого качества обслуживания и удовлетворенности банковским опытом в современной цифровой среде. Америабанк привержен принципу ответственного ведения бизнеса и способствует переходу Армении к экологически устойчивому будущему. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь: www.ameriabank.am.