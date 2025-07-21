Понедельник, 21 Июля 2025 12:11

АрмИнфо. Действующий премьер Армении, оставаясь верен планам по реализации своей антинациональной повестки, заявил о намерении организовать нападение на Первопрестольный Эчмиадзин и Католикоса всех армян. Трудно найти слова, чтобы описать это явление, написал на своей странице в Facebook первый вице- президент группы компаний <Ташир> и член Духовного совета Армянской Апостольской церкви Айк Игнатян.

По его словам, трудно поверить и в то, что на Эчмиадзин готовятся напасть не монголо- татары, не турки-сельджуки и не османы, а соотечественники.

<Если эта угроза воплотится в реальность, то мы, армянские христиане, весь верующий народ, должны встать на защиту наших святынь. Пашинян не оставляет нам выбора.

Армению ждут тяжелые испытания, но я уверен, что с общими усилиями и верой их удастся преодолеть>, - отметил он.

Напомним, что эскалации кампании властей против Армянской Апостольской Церкви был дан старт 29 мая на заседании правительства, когда премьер Никол Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом, премьер потребовал, чтобы все священники, в том числе, и Католикос всех армян, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.

В ходе антицерковной кампании уже арестовали двух архиепископов - Баграта Галстаняна, по обвинению в <подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти>, а главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна - за призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием СМИ, информационных и коммуникационных технологий. Причем для задержания последнего спецназ СНБ проник на территорию Святого Эчмиадзина, где проходило собрание священников, однако задержать Аджапахяна им помешали представители духовенства и верующие. Аджапахян самостоятельно прибыл в Следственный комитет в Ереване, где был задержан, а затем и арестован на 2 месяца. Галстанян и Аджапахян содержаться в здании СНБ, УИУ <Ереван-Кентрон>.

Накануне Пашинян в соцсети призвал к готовности свергнуть Катокикоса Гарегина 2-го. <Готовьтесь к Большой духовной встрече на центральной площади Эчмиадзина>, - написал он в соцсети.