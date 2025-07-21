Понедельник, 21 Июля 2025 11:35

АрмИнфо. Объявленая Николом Пашиняном кампания против Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) и Его Святейшества уже вступила в стадию фактической реализации. С такой оценкой выступил экономист, экс-глава Комитета госдохдов Армении Давид Ананян.

<Эта кампания против Армянской Церкви ясна по своей сути. Это не реформа, а отрицание. Это не освобождение, а отчуждение. Её объявил и возглавил человек, который годами, прикрываясь ложными либеральными ценностями, ведёт борьбу против наших корней, нашей истории, наших святынь, чтобы спасти и продлить наше существование, а в глубоком смысле - чтобы искоренить наш последний духовный оплот и последний пласт исторической памяти.

Это война против нашей идентичности. И самое опасное, что эта война ведётся в условиях нашего молчания. И когда мы молчим, они разрушают. Когда мы безразличны, они сдают, сокрушая и разрушая наши последние крепости. Когда мы не сопротивляемся, они решают за нас, кто мы, для чего наше существование и достойны ли мы вообще продолжения.

О верующий армянский народ, пора осознать, что это наш конец. Это момент, когда молчание общественности и народа равносильно примирению, собственной утрате. Это момент, когда народ, отказавшийся от борьбы, подобен больному, уже отчаявшемуся жить, решившему умереть без последнего боя.

Но имеете ли вы право предавать свои будущие поколения, имеете ли вы право умереть? Нет, во имя вашей веры, вашей памяти, вашего народа вы обязаны стоять, защищать и не позволить сектантской орде и её агентам промывания мозгов уничтожить ваш последний духовный оплот.

Встань на ноги, о армянский народ. Это конец>, - написал Давид Ананян,

Напомним, что эскалации кампании властей против Армянской Апостольской Церкви был дан старт 29 мая на заседании правительства, когда премьер Никол Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом, премьер потребовал, чтобы все священники, в том числе, и Католикос всех армян, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.

В ходе антицерковной кампании уже арестовали двух архиепископов - Баграта Галстаняна, по обвинению в <подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти>, а главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна - за призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием СМИ, информационных и коммуникационных технологий. Причем для задержания последнего спецназ СНБ проник на территорию Святого Эчмиадзина, где проходило собрание священников, однако задержать Аджапахяна им помешали представители духовенства и верующие. Аджапахян самостоятельно прибыл в Следственный комитет в Ереване, где был задержан, а затем и арестован на 2 месяца. Галстанян и Аджапахян содержаться в здании СНБ, УИУ <Ереван-Кентрон>.

Накануне Пашинян в соцсети призвал к готовности свергнуть Катокикоса Гарегина 2-го. <Готовьтесь к Большой духовной встрече на центральной площади Эчмиадзина>, - написал он в соцсети.