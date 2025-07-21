Понедельник, 21 Июля 2025 11:33

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Королевства Бельгия Барту де Веверу по случаю Национального праздника страны.

В послании, как сообщает пресс-служба армянского кабмина, говорится: <Сердечно поздравляю Вас и дружественный бельгийский народ по случаю Национального праздника Королевства Бельгия.

С удовлетворением вспоминаю нашу с Вами встречу в мае текущего года в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества.

Надеюсь, что совместными практическими усилиями мы придадим новый импульс дальнейшему развитию отношений между нашими странами, обогатив рамки взаимовыгодного сотрудничества новыми стратегическими направлениями.

Высоко ценю взаимодействие наших стран на международных площадках и постоянную поддержку Бельгии в контексте углубления партнёрства Армения-ЕС.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов, а народу Бельгии - мира и процветания>.