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АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Королевства Бельгия Барту де Веверу по случаю Национального праздника страны.
В послании, как сообщает пресс-служба армянского кабмина, говорится: <Сердечно поздравляю Вас и дружественный бельгийский народ по случаю Национального праздника Королевства Бельгия.
С удовлетворением вспоминаю нашу с Вами встречу в мае текущего года в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества.
Надеюсь, что совместными практическими усилиями мы придадим новый импульс дальнейшему развитию отношений между нашими странами, обогатив рамки взаимовыгодного сотрудничества новыми стратегическими направлениями.
Высоко ценю взаимодействие наших стран на международных площадках и постоянную поддержку Бельгии в контексте углубления партнёрства Армения-ЕС.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов, а народу Бельгии - мира и процветания>.
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|Послы Армении и Ирана в России обсудили ткущую ситуацию в регионе
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|Задержан экс-депутат парламента Армении Рубен Акопян
|Адвокат: Против журналистки Лилит Агекян возбуждено новое уголовное преследование на основе сфабрикованных обстоятельств
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|Глава МИД Азербайджана отправится в Грузию
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|Из-за сбоя связи номер экстренной службы 1- 03 не работает
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|Клиенты Ардшинбанка с vPOS теперь принимают мгновенные платежи через Apple Pay
|Депутат от фракции "Армения": В общине Верин Двин полиция проводит незаконные аресты
|Вице-премьер Армении обсудил с послом Ирана последние события в регионе
|В МОНКС состоялась встреча с президентом ФИБА Европа
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|Постанджан об отстранении ее как защитника: "Это решение продиктовано единым центром и направлено на подрыв моей адвокатской деятельности"
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