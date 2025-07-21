Понедельник, 21 Июля 2025 11:04

АрмИнфо. Казахстанский режиссёр, один из ярких авторов современного кинематографиста, мастер жанровых экспериментов Адильхан Ержанов стал обладателем премии "Мастер" на XXII Ереванском международном кинофестивале "Золотой абрикос", проходящем в армянской столице с 13 по 20 июля.

В фестивале кино приняли участие около 70 деятелей мирового кино. Публике были представлены конкурсные фильмы из разных стран мира, а также фильмы с самых престижных кинофестивалей - Каннского, Берлинского, Венецианского и др.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в Армении, Ержанов удостоился этой награды за большой вклад в кинематограф. Художественный руководитель Ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос" Карен Аветисян высоко оцениd достижения Ержанова в кинематографе, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с режиссёром.

Более того, Ержанов также вошел в состав жюри фестиваля. По итогам кинопоказа на торжественной церемонии награждения победителей Адильхан Ержанов и Ада Соломон (ведущий продюсер румынского кино, лауреат премии "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля, продюсер фильмов, номинированных на премию "Оскар") в качестве членов жюри вручили приз украинскому фильму "Songs of Slow Burning Earth".

Адильхан Ержанов - казахстанский режиссер, сценарист и продюсер. В 2011 г. снял первую полнометражную картину "Риэлто">. Премьера его третьей работы "Хозяева" (2013 г.) состоялась в официальной программе Каннского кинофестиваля, фильм получил несколько наград и был номинирован на приз Азиатской киноакадемии. Следующая работа "Чума в ауле Каратас" (2016 г.) была удостоена награды NETPAC на кинофестивале в Роттердаме и укрепила за Адильханом Ержановым статус одного из главных режиссеров современного казахстанского кино. В 2015 г. по заказу кинофестиваля в Пусане он снял документальный фильм "История казахского кино". Почетный член Академии APSA. Член Европейской киноакадемии EFA.