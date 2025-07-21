Понедельник, 21 Июля 2025 11:00

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, премьер-министр выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами произошедших в прошлом месяце событий.

Были обсуждены вопросы двусторонней, региональной и международной повестки.

Премьер-министр Пашинян пригласил президента Пезешкиана с официальным визитом посетить Армению.