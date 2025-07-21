Понедельник, 21 Июля 2025 10:57

АрмИнфо. Ктрич Нерсисян (мирское имя Католикоса Всех армян Гарегин II -ред.) должен освободить Патриаршие покои. Запись подобного содержания разместил накануне премьер Никол Пашинян на своей странице в Фейсбуке.

<Генеральный директор компании <Astronomer>, пойманный на измене жене, подал в отставку из-за этой измены, поскольку согласно концепции компании <Astronomer> супружеские ценности являются фундаментальными>, - написал Пашинян.

Он напомнил, что согласно учению Армянской Апостольской Церкви, монашествующий священник, принявший обет безбрачия, вступает в брак с Церковью и не имеет права на какие-либо иные личные отношения.

<Ктрич Нерсисян, нарушивший обет брака с Церковью, до сих пор не освободил Патриарший престол, тем самым оскверняя нашу святыню святынь - Первопрестольный Святой Эчмиадзин. Таким образом, Ктрич Нерсисян призывает нас, верных последователей Армянской Апостольской Церкви, освободить от него Патриаршие покои. Мы сделаем это вместе. Будьте готовы>, - отметил он.

Спустя несколько часов он написал: <Нежелательно, вызывает сожаление, но логично, когда не сумев сохранить супружескую верность, супруги разводятся.

В случае с церковью должно происходить то же самое. Ктрич Нерсисян должен освободить Патриаршие покои:

P.S.: Живите молитвой, воздержанием, постом и готовьтесь к Большой духовной встрече на центральной площади Эчмиадзина>.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом, премьер потребовал, чтобы все священники, в том числе, и Католикос всех армян, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.

В ходе данной антицерковной кампании, по обвинению в <подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти> были арестованы архиепископ Баграт Галстанян, а против главы Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна было возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета.