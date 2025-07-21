Понедельник, 21 Июля 2025 10:52

АрмИнфо. Посол Италии в Армении Алессандро Ферранти принял в посольстве Италии представителя престижной Международной школы гостеприимства Apicius Массимо Боккуса.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, приём в посольстве состоялся в рамках подготовки к официальному открытию новой международной школы гостеприимства Apicius Armenia, которая откроется в Дилижане этой осенью.

Встреча подчеркнула общую приверженность Италии и Армении развитию образовательного совершенства и культурного обмена. Ферранти выразил поддержку предстоящему открытию школы Apicius Armenia, которая разрабатывается в партнёрстве с местными и международными организациями с целью внедрения в регионе образования мирового уровня в сфере гостеприимства и кулинарии.

"Apicius Armenia открывает новую и важную главу в сотрудничестве между нашими двумя странами. Эта инициатива не только укрепляет образовательные и культурные связи, но и закладывает основу для инноваций и профессионального роста в сфере туризма и гостеприимства Армении. Мы рады поддержать проект, который отражает передовой итальянский опыт и отвечает динамичному будущему Армении", - сказал посол Италии.

Apicius Armenia, международная школа гостеприимства, специализирующаяся на управлении гостиничным бизнесом, гастрономии и виноделии, скоро откроет свои двери в Дилижане. Она станет одноименным армянским филиалом известного итальянского учебного заведения. Apicius Armenia предоставит студентам из региона возможность пройти всемирно известные курсы по управлению гостиничным бизнесом, кулинарному искусству, виноделию и другим направлениям, основанные на академических стандартах школы Apicius во Флоренции, Италия.

Проект будет способствовать укреплению репутации Армении как развивающегося направления в сфере образования, туризма и инвестиций, а также подготовит новое поколение специалистов для успеха в мировой индустрии гостеприимства.