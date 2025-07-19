Суббота, 19 Июля 2025 14:33

АрмИнфо. Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантии. Об этом РИА Новости заявио глава Союза армян России Ара Абрамян.

"Я не думаю, что американцы или европейцы могут Армении обеспечить безопасность.... Если такое есть, пусть скажут. Пусть подписывают документ. Не скажут "сдать Армению", а подписывают, что весь Евросоюз даёт гарантии, вот график поставки товаров, (военные) базы и так далее. Пусть скажут. А не "бла-бла", - заявил РИА Новости Абрамян

Пока что Запад, по его словам, ограничивается только призывами к Еревану закрыть российскую военную базу.

Более того, как считает глава Союза армян, Запад не будет покупать товары из Армении, которые сейчас пользуются большой популярностью в России. "Куда идти, в Евросоюз? Что мы можем там продать? Понимаете, там стандарты другие. Даже если очень нужны наши абрикосы, там стандарты другие, сертификаты другие. Нам огромное время нужно (чтобы все привести в соответствие, - ред.). Это не так просто: Упаковка, транспортировка, хранение - очень много вопросов есть. А здесь (в России) мы просто привезли, на рынке продали, народ кушает - все счастливы", - заявил Абрамян.

При этом он отметил, что никто среди пророссийски настроенных армян не выступает против сотрудничества с Евросоюзом и США. "Я всегда говорил: слушайте, а кто против (сотрудничества с Западом)? Давай, я тоже хочу американцев, чтобы мы с ними работали. Я тоже хочу европейцев. Но они нас примут? Они решат наши задачи? Они обеспечат нашу безопасность? Они решат нашу зерновую культуру, которую мы всю покупаем из России почти по внутренним ценам? Газ мы покупаем. Они дадут нам? Пожалуйста, тогда никаких проблем нет", - отметил он. В то же время гражданам Армении не нужен безвизовый режим с Евросоюзом, считает Абрамян. "Итак почти все армяне имеют американские грин-карты", - пошутил он.