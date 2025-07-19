Суббота, 19 Июля 2025 14:14

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на улице Анрапетутяна, частные дома 5-10 на переулке Ханджяна, частные дома 1-32 на улице Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Овташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։30 частично село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30 -12։30 села Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли, квартал “Нор” в селе Шатин;

14:00-16:00 частично улицы 7, 28 в селе Шатин;

в Котайкской области:

11:00-13:00 село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 улица и переулки Азатутяна в селе Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 села Шоржа, Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть;

11:00-16:00 населенный пункт Вагашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области:

11:00-17:00 частично город Ташир; кварталы “Ван 1-5”, “Ани”, улицы Ереванян, Гетапня, Худякова, Пушкина, Орбели, Горького, Ханджяна, Туманяна, Джаукяна, Грибоедова, Демирчяна;

11։30-13։00 жилые дома 50, 56, 60 на улице Московяна, жилой дом 11 на улице Туманяна в городе Ванадзор;

14։00-15։30 жилые дома 62, 70 на улице Московяна в городе Ванадзор;

в Сюникской области:

09:30-13:00 село Гехи.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.