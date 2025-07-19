Суббота, 19 Июля 2025 13:23

АрмИнфо. "Сегодня нашему государству нужны совершенно новые решения. В Армении должна быть сформирована реальная и серьёзная альтернатива режиму Никола Пашиняна, которая не будет вселять в людей страх перед возможностью возвращения награбленного", - пишет в социальных сетях вице-председатель Армянского национального конгресса Левон Зурабян.

Другими словами, отметил политик, должна быть сформирована политическая консолидация, состоящая из сил, которые не будут оставлять в людях подобных страхов.

"Кроме того, общество опасается прихода к власти реваншистских сил, которые приведут страну к новой войне с Азербайджаном. Но народ не хочет войны, народ хочет мира. Сейчас Никол Пашинян искажённо и извращённо приватизировал мирную повестку и пытается представить себя единственным гарантом мира. Он отождествил себя с идеей мира, и этим пока переманивает на свою сторону других. Нам нужна политическая сила, которая сможет продвигать неискажённую и реальную мирную повестку. Я вижу необходимость в формировании такой силы и уверен, что она будет. Успеха будет, потому что я чётко вижу общественный запрос, люди этого ждут. Теперь всё зависит от соответствующих политических и общественных деятелей, которые проявят достаточную гибкость, стратегическое мышление и политическую дальновидность, чтобы сформировать эту силу. Я настроен оптимистично", - подчеркнул вице-председатель АНК.